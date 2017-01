Nenad Čanak o Ruskom vozu: AKO NA VOZU PIŠE KOSOVO JE SRBIJA ONDA JE TO SMIŠLJENA PROVOKACIJA !

Nenad Čanak , predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine , prilikom boravka u Sarajevu na proslavi petogodišnjice postojanja televizije Face TV, za magazin Start BiH prokomentarisao je krizu između Srbije i Kosova nastalu povodom neuspjelog putovanja takozvanog Ruskog voza koji je , ipak, stao u Raškoj : - Koješta! Ako ofarbate cijeli voz u u boje srpske zastave i po cijelom vozu napišete “Kosovo je Srbija”, a unutra ga oslikate i izživotopišete kao Hram svetog Save, ne možete očekivati da se to i protumači drugačije nego kao provokacija. Tim prije što u Raškoj dolazi kulturno umjetničko društvo u narodnim nošnjama i sa zastavama i pjevaju patriotske pjesme. A istovremeno voz iz Kraljeva za Kosovsku Mitrovicu je tamo i otišao po redu vožnje i vratio se bez problema. Da je tom vozu bila namjena da vozi i da negdje stigne, vozio bi i stigao. Ovdje je voz imao drugu namjenu. U njemu se nalazio Miloš Vacić, poznat kao ekstremista koji je osuđen uslovno na dvije godine. Takvog čovjeka držite u vozu i očekujete da će se svi oduševiti što će se voz pojaviti u Kosovskoj Mitrovici. Istovremeno, na utakmici sa Albanijom, kada se pojavio dron koji je nosio zastavu Albanije, u Beogradu smo imali vandalizovanje radnji čiji su vlasnici Albanci i antialbansku histeriju na svakom koraku. I to zbog jedne leteće igračke koja je nosila nekakvu zastavicu. No, voz nije dron, nije igračka koju možete kupiti za 50 maraka! Ovo je voz koji je oslikan i spolja i iznutra, da bi i spolja i iznutra bio demonstracija ne znam ni ja čega! Provokacija je to što jedan slogan iz vremena Koštuničine vlade koja je bila desna i konzervativna (Kosovo je Srbija) i na tragu klerofašizma, pravite nešto što na desetinama jezika ispisujete po vozu koji treba da uđe u visokoalergičan prostor na svaku provokaciju toga tipa. Da je na isti prostor ušao voz iz Prištine ofarban u crveno sa crnim dvoglavim orlovima, ne sumnjam da bi to izazvalo ogromne nemire. CIJELI INTERVJU SA NENADOM ČANKOM MOŽETE ČITATI U NAREDNOM BROJU MAGAZINA START BIH- U PRODAJI OD 24.JANUARA!