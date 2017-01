SARAJEVO, 16. jan.2017





U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati pretežno oblačno vrijeme. U Bosni sa snijegom. U Hercegovini ponegdje sa slabom kišom ili slabim snijegom.





Padavina slabog do umjerenog intenziteta. Očekivana visina novog snježnog pokrivača: od 1 do 5 cm, na planinama od 5 do 10, lokalno do 15 cm. Vjetar u Bosni, slab do umjeren, sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena do pojačana bura. Dnevne temperature od -6 do -1, na jugu od 1 do 5 stepeni.





U utorak, 17. januara, bit će pretežno oblačno vrijeme. U Bosni sa snijegom. U Hercegovini slaba kiša ili susnježica je moguća ponegdje u jutarnjim satima i dio prijepodneva. Visina novog snježnog pokrivača od 2 do 10, lokalno do 15 cm. Jutarnje temperature od -9 do -3, na jugu od -2 do 3, a dnevne od -5 do 1, na jugu od 3 do 7 stepeni.





U srijedu, 18. januara, bit će pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Bosni sa slabim snijegom. Jutarnje temperature od -9 do -3, na jugu od -1 do 5, a dnevne od -6 do -1, na jugu od 3 do 8 stepeni.





U četvrtak, 19. januara, bit će pretežno oblačno vrijeme. U Bosni ponegdje i povremeno s slabim snijegom. Jutarnje temperature od -10 do -4, na jugu od -1 do 5, a dnevne od -7 do -1, na jugu od 1 do 6 stepeni.