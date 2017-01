SARAJEVO, 16. jan.2017





Da li je BiH u najvećoj krizi od Daytona, pitanje je za jednu ozbiljniju analitiku. Imamo definitivno pogoršanu situaciju, koja je uzrokovana prije svega referendumom održanim prošle godine, pred lokalne izbore, i uzrokovana je prvi put od reforme odbrane upotrebom Oružanih snaga u političke svrhe, izjavio je u intervjuu za današnje "Oslobođenje" predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Safet Softić.





- To se dosad nikad nije dogodilo i te dvije stvari, te dvije činjenice stvaraju određenu zebnju kod ljudi da je Bosna i Hercegovina u jednoj velikoj krizi i da - kako čujemo od nekih političara ovih dana - Bosni i Hercegovini čak prijeti i raspad. Mislim da je na ovu konstataciju najbolji odgovor dao gospodin Vukota Govedarica, koji je prije nekoliko dana u Oslobođenju rekao jednu jednostavnu rečenicu koju svi znamo, ali koje nismo svi svjesni u onom značenju koje ima nakon što je to izgovorio predsjednik SDS-a. Dakle, raspad BiH nije moguć bez rata. To je na jedan način svojevrsno otrežnjenje koje treba da nastupi - rekao je Softić.





Ocijenio je da ne treba imati iluziju da će ova situacija voditi raspadu zemlje.





- Mislim da je ova zemlja omeđena i da je u međunarodnoj geopolitičkoj postavci njena sudbina definitivno riješena. Ne mislim da postoji mogućnost rata na ovim prostorima barem za našu generaciju ili jedan duži period. S obzirom na sve okolnosti u kojima živimo ne samo u BiH već i u regionalnim i svjetskim okvirima, jasno je da postoje određeni problemi i ogroman zastoj - rekao je Softić.