SARAJEVO, 13. jan.2017





U Bosni i Hercegovini prijepodne je bilo oblačno vrijeme s kišom u Hercegovini i zapadnoj Bosni, a temperature su znatno porasle u odnosu na prethodne dane, što uzrokuje topljenje snijega.





Ipak, poslijepodne i u večernjim satima u ostatku Bosne očekuju se kiša i susnježica, koja će preći u snijeg.





Po navodima iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, obilnije padavine se očekuju u Hercegovini i na zapadu Bosne.





Očekivana količina padavina u toku 24 sata: u Hercegovini, zapadu i jugozapadu Bosne od 60 do 100 l/m2, na istoku Bosne od 5 do 10, a u ostalim područjima, uglavnom od 10 do 25 l/m2.





Vjetar će biti umjeren do jak, s olujnim udarima južni i jugozapadni.





Temperature zraka u 10.00 sati kretale su se od -4 koliko je izmjereno na Bjelašnica do 12 stepeni koliko je izmjereno u Banjoj Luci i Sanskom Mostu.





I narednih dana u BiH se očekuje oblačno vrijeme s kišom i snijegom.