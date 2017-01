ZAGREB, 12.jan.2017





Hrvatska i Slovenija granični spor trebaju riješiti dijalogom, a slovenski ministar Karl Erjavec sigurno neće ništa pozitivno postići maltretiranjem turista na granici, izjavio je u čevrtak hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Davor Ivo Stier.





Slovenski ministar vanjskih poslova Karl Erjavec prije nekoliko je dana u emisiji Slovenske televizije Studio City sugerirao kako bi Slovenija mogla sabotirati hrvatsku turističku sezonu u slučaju da Hrvatska odbije implementaciju odluke arbitražnog suda o Piranskom zaljevu.





Odgovarajući na upit što će se dogoditi ako odluka arbitražnog suda, koja se očekuje ove godine, stigne uoči početka turističke sezone, šef slovenske diplomacije je odgovorio: "To će sigurno više naškoditi Hrvatskoj. Mislim na one koji će iz Austrije i Njemačke preko Slovenije putovati u Hrvatsku. Ako to pitanje još bude otvoreno i ako arbitražna odluka ne bude implementirana, bit će teškoća i već sam rekao da se ta stvar neće lako riješiti", prenio je u srijedu Novi list.





Hrvatska se povukla iz arbitražnog procesa nakon nepovratne kompromitacije suda tajnim dogovaranjem slovenskog suca i predstavnice slovenske vlade.





"To je očito izraz njegove nervoze", komentirao je danas ministar vanjskih i europskih poslova Davor Ivo Stier novinarima ispred Banskih dvora.





"Bilateralni granični spor moramo riješiti bilateralnim dijalogom. Sigurno neće gospodin Erjavec ništa pozitivnoga postići time što će maltertirati njemačke, talijanske turiste, austrijske, poljske, češke, slovačke, pa u krajnoj liniji i slovenske građane koji su nam rado viđeni gosti", kratko je kazao Stier.