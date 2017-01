TUZLA, 10. jan.2017





Grupa entuzijasta pokrenula je Udruženje "Kupuj 387", reklamirajući sve što je domaće - od bh. proizvoda i trgovačkih lanaca, turističkih destinacija do uspješnih bh. građana i pod sloganom "Kupuj domaće, gradi BiH".





Osnivači Udruženja su Elmir Kobilica iz Zenice, Mirza Omerašević i Velid Vrabac iz Zavidovića, a njima su naknadno priključili Nusmir Mekić iz Banovića i Haris Bešić iz Srebrenika.





Oni su napravili mobilnu aplikaciju i nazvali je "387 kod" koja ima za cilj spojiti domaće potrošače i proizvode tako što će oni uzeti u ruku proizvod skenirati bar kod na njemu.





Kako je pojasnio član udruženja Nusmir Mekić zajednički je napravljena aplikacija koja zapravo skenira bar kodove odnosno građani pomoću nje skeniraju bar kodove i na kraju mogu da osvoje neku od nagrada na kraju mjeseca.





Do sada su imali niz reklamnih projekata koje su radili za firme, gdje su uvijek ukazivali domaćim potrošačima koji su to najkvalitetniji, a domaći proizvodi koje oni mogu kupiti u trgovinama širom BiH. Trenutno firmama nude tri važna projekta.





- Udruženje već neko vrijeme radi s domaćim proizvođačima, trenutno imamo tri aktivna projekta, to je "387 kod" aplikacija, "387 automobil" i kako se pravi film po uzoru na Discovery i How its Made - kazao je Mekić.





Aplikacija 387, uspjela je privući mnogo korisnika. Namijenjena je da nagradi najvrednije kupce vrijednim nagradama "Skeniraj kod i osvoji bod". Ujedno, osim nagrađivanja, aplikacija služi za promociju i približavanje 387 proizvoda građanima.





- Malo samo iznenađeni popularnošću aplikacije jer je jedna je od najpopularnijih na Play Story što dovoljno pokazuje i govori o njoj. Imamo oko 3.000 ljudi koji je već koriste više od sedam dana i više od 10.000 skeniranih proizvoda - zaključio je Mekić.





Iz Udruženja ističu da je potrebno razbiti predrasude domaćih potrošača o tome da su domaći proizvodi lošiji od stranih te dodaju da su domaći proizvođači često kvalitetniji i samo im treba dati šansu.