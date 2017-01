SARAJEVO, 10. jan.2017





Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović upisao se danas u Ambasadi Irana u Sarajevu u Knjigu žalosti koja je otvorena nakon smrti bivšeg iranskog predsjednika Alija Akbarija Hashemija Rafsanjanija, istaknuvši da je Iran izgubio velikog državnika i čovjeka, a BiH velikog prijatelja.





Podsjetio je da je preminuli bivši iranski predsjednik bio jedan od utemeljitelja moderne Islamske Republike Iran i čovjek koji je dao nemjerljiv doprinos i ostavio dubokog trag u izgradnji modernog Irana, dodajući da će se buduće generacije sigurno sa zahvalnošću sjećati njegove uloge u tom procesu.





- On je dao veliki doprinos izgradnji prijateljstva između BiH i Irana i bio je sa nama kada nam je bilo najpotrebnije i kada nam je bilo najteže odnosno kada je BiH bila izložena brutalnoj agresiji. Tada je iranski narod, zahvaljujući ljudima kao što je bio Hashemi Rafsanjani, bio uz nas i krucijalno su nam pomogli - kazao je Izetbegović.





Izebegović se posljednji put s Rafsanjanijem susreo u oktobru prošle godine, a uz izraze iskrenog saučešća njegovoj porodici, ali i narodu Irana, kazao je da oni mogu biti ponosni na čovjeka kakav je bio.





U knjigu žalosti upisao se danas i reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH Husein ef. Kavazović koji je također izrazio saučešće rukovodstvu države Iran, narodu Irana, ali i porodici preminulog bivšeg predsjednika Irana.





Kavazović je podvukao da je Rafsanjani ostavio dubok trag na muslimane u BiH, posebno imajući u vidu da je on lično bio čovjek koji je pomagao opstanak u ovim krajevima, ali i oporavak BiH te je pozvao da on ostane uzor svim dobrim ljudima i to u onome što je činio za Iran i BiH.





Ambasador Irana u BiH Mahmud Hejdari ugostio je danas Izetbegovića i Kavazovića i kazao da je Rafasanjani tokom posljednje posjete bh. delegacije Iranu bio zadovoljan jer su delegaciju činili pripadnici svih nacija koji žive u BiH.





Pozvao je Izetbegovića i Kavazovića da dođu na komemorativni skup posvećen bivšem predsjedniku Irana Aliju Akbariju Hashemiju Rafsanjaniju koji će biti upriličen sutra, 11. januara, u 14.30 sati u Gazi Husrev-begovoj biblioteci.





Rafsanjani je preminuo u 82. godini života od posljedica srčanog udara. Bio je iranski predsjednik od 1989. do 1997. godine. Bio je dominantna figura iranske politike, a prije smrti je bio na čelu Vijeća za verifikaciju politike Islamske Republike Iran.





Smatrali su ga pragmatičnim konzervativcem koji je bio otvoren za poboljšanje odnosa prema zapadu. Bio je jedan od onih koji su se zalagali za oslobađanje političkih zatvorenika i veće političke slobode stranaka koje su spremne raditi prema ustavu.