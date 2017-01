SARAJEVO, 6. jan.2017





Do kraja Coca-Cola Sarajevo Holiday Marketa svi termini Addiko klizališta u Hastahani na Marijin dvoru bit će javni, otvoreni za sve posjetitelje.





Zahvaljujući načelniku Općine Centar Sarajevo Nedžadu Ajnadžiću klizalište će ostati u Hastahani i nakon završetka Marketa, sve do 15. februara, saopćeno je iz Press službe Coca-Cola Sarajevo Holiday Marketa.





Korištenje Addiko klizališta, površine 400 m2 je zahvaljujući organizatorima Coca-Cola Sarajevo Holiday Marketa besplatno za sve, uz mogućnost iznajmljivanja klizaljki po simboličnoj cijeni od 2 KM.





Klizalište je od danas do kraja Marketa oslobođeno termina za škole i treninge i namijenjeno samo za posjetitelje i to u periodu od 09.00 do 22.00, uz redovne pauze za čišćenje leda.





S obzirom na izuzetno pozitivan odjek javnosti i intenzivno korištenja ledene plohe, načelnik Ajnadžić na inicijativu Općinskog vijeća je odlučio da produži korištenje Addiko klizališta do polovine februara kako bi što više djece predškolskog i školskog uzrasta, ali i drugih ljubitelja klizanja, imalo mogućnost da u centru grada uz druge sadržaje, u potpunosti besplatno, koristi ovaj vid rekreacije.





Coca-Cola Sarajevo Holiday Market traje do 14. januara.