SARAJEVO, 5.jan.2017





Premijer Federacije BiH Fadil Novalić prvi je puta odgovorio na kampanju #FadileOprosti koja je na društvenim mrežama pokrenuta prošle godine nakon njegove izjave da su među "deset stvari na koje građani troše najviše novca samo tri esencijalne, a ostale bespotrebne".





- Puno sam naučio iz tog događaja. Mnogo sam poruka i pouka uočio u toj kampanji. Meni je osobno, ali i kao federalnom premijeru, to bilo veoma korisno. Želio sam tada ukazati na to da je naše društvo socijalno vrlo raslojeno i da postoji veliki jaz između društvenih slojeva koji je, nažalost, prisutan u većini društava i država. Jednostavno rečeno, dok neko nema ni za kilogram hljeba, drugi imaju više nego što im treba. Na to sam želio ukazati i naglasiti da je moja ljudska briga, a i premijerska obaveza da radim na poboljšanju položaja socijalno najugroženijih. Razumljivo je da u našim finansijskim uslovima to znači da se novac za pomoć najugroženijim mora uzeti od bogatijih i bogatih. Nije moje da sudim ko je bio pogođen tom izjavom, ali neko jeste, sudeći po toj kampanji na društvenim mrežama – izjavio je Novalić za DEPO Portal.





On dodaje i da je cijela izjava odjeknula u javnosti "onako kako su je drugi razumjeli".





- Ključna pouka koju sam ja izvukao iz cijele te priče je da nisi rekao ono što misliš da si rekao, već ono što su drugi razumjeli da si rekao... Shvatam da ljudi koji su aktivni na društvenim mrežama, vrlo često anonimni, žive svoje ideale, ali ja kao premijer FBiH naprosto moram živjeti u stvarnosti i donositi konkretne odluke kako bi se ta stvarnost mijenjala nabolje – kazao je Novalić.





Na pitanje kako je ovo iskustvo uticalo na njegove dalje odluke, premijer Novalić kaže da je odlučio da u stvarnom, a ne virtualnom svijetu, radi više i posvećenije i da neprestano traga za novim rješenjima.