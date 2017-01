ZAGREB, 4.jan.2017





Hrvatska legenda borilačkih vještina 42-godišnji Mirko "Cro Cop" Filipović, koji je prije četiri dana osvojio je Rizinov Grand Prix u Saitami, u srijedu je na svom Facebook profilu objavio završetak borilačke karijere.





"Dragi prijatelji i svi vi koji ste pratili moju karijeru želim vas obavijestiti, a što sam i rekao sinoć u Dnevniku Nove TV, da je Rizinov Grand Prix bilo moje posljednje natjecanje. Nažalost, zdravlje mi je narušeno i nisam više u stanju pratiti ubitačan ritam i super naporne treninge koji su nužni za bavljenje bilo kojim sportom, a kamoli slobodnom borbom", napisao je Mirko Filipović na svom Facebook profilu, napominjući kako mu je koljeno teško oštećeno te da će uskoro morati na operaciju koljena.





Mirko Filipović spada u najveće legende borilačkih sportova. U kickboxing karijeri ostvario je 23 pobjede i 8 poraza, osvojio je K-1 Grand Prix turnir 2012. u Zagrebu, te je bio finalist K-1 Grand Prixa 2000. godine u Fukuoki, podsjeća Hina.





Još više borbi odradio je u natjecanjima mješovitih borilačkih vještina, gdje je ostvario 35 pobjeda, 11 poraza i 2 neodlučena ishoda, a posebno se izdvaja pobjeda na Prideovu turniru "Final Conflict Absolute", koji je održan u Saitami 2006. godine. Tada je u polufinalu nokautirao Brazilca Wanderleija Silvu, a u finalu je svladao Amerikanca Josha Barnetta





"U zadnjih par dana dobio sam nekoliko basnoslovnih ponuda, ali sam se zahvalio na svima. Uvijek sam govorio da ću trenirati i boriti se dok mi treninzi budu predstavljali zadovoljstvo, ali više zaista ne mogu. Tijelo mi je 'izraubano' od krvavih treninga i nema smisla ići dalje. Na kraju krajeva, treba misliti na zdravlje i na život koji je ispred mene. Rekao sam da bih volio odraditi oproštajnu borbu u Japanu i to bi bilo sjajno ukoliko uspijem sanirati koljeno, ali to je jako upitno i to bi bilo eventualno moguće tek u drugoj polovici godine. No, ako se ta borba i ne dogodi, odlazim sretan, zadovoljan i ispunjen. Odlazim na najbolji mogući način, kao pobjednik, a to je neprocjenjivo. Mislim da je ovo najbolji trenutak za odlazak i zato sam posebno sretan, jer otići kao pobjednik nema cijenu. Hvala svima od srca na podršci tijekom 20 godina duge karijere", objavio je, među ostalim, Mirko Filipović na Facebooku.