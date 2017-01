SARAJEVO, 4. jan.2017





U Bosni se sutra očekuje pretežno oblačno vrijeme sa snijegom u većini područja. U Posavini, uglavnom, neće biti padavina, dok će u Hercegovini ujutro i prijepodne biti pretežno oblačno vrijeme sa kišom i snijegom nošenim burom, a poslijepodne će nastupiti razvedravanje.





Očekivana visina novog sniježnog pokrivača je od 3 do 10 cm, a na planinama do 20 cm.





Vjetar će u Bosni biti slab do umjeren, poslijepodne pojačan sjeverni, a u Hercegovini umjerena do jaka bura. Jutarnje temperature iznosit će od -6 do 0, na jugu od 0 do 4, a dnevne od -3 do 2, na jugu od 3 do 8 stepeni.

U Sarajevu će biti oblačno vrijeme sa snijegom. Jutarnja temperatura iznosit će oko -3, a dnevna oko 0 stepeni.





Danas je u BiH sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.