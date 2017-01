SARAJEVO, 3. jan.2017





U Bosni i Hercegovini jutros je oblačno vrijeme, u Bosni sa susnježicom i snijegom, a u Hercegovini s kišom.





Temperature zraka u 07 sati: Bjelašnica -4 stepena, Kupres -3, Sokolac -2, Gradačac i Ivan-sedlo -1, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Bugojno, Drvar, Jajce, Sanski Most, Sarajevo i Srebrenica 0, Doboj, Zenica i Zvornik 1, Goražde 2, Čapljina 4, Mostar 5, Trebinje 6, Prijedor 7 i Neum 11 stepeni.





Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 946 milibara, za 4 milibara je viši od normalnog i sporo opada.





Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje oblačno vrijeme. U Bosni sa susnježicom koja će postupno prelaziti i u snijeg, a na planinama sa snijegom. U Hercegovini kiša. Tokom dana, padavine će oslabiti i do kraja dana postupno prestati. Visina novog snijega u toku 24 sata oko 10 cm, na planinama i do 20 cm. Vjetar slab do umjeren zapadnog i jugozapadnog smjera, a u planinskim djelovima i pojačan. Najviša dnevna temperatura od 0 do 6, na jugu od 5 do 10 stepeni. Poslijepodne i večernjim satima pad temperatura zraka.