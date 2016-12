SARAJEVO, 31. dec.2016





Niske temperature ovoga jutra u Bosni i Hercegovini pogoduju formiranju poledice na kolovozu, pa se vozači pozivaju na oprezniju vožnju.





Poseban oprez se savjetuje na dionicama u višim planinskim predjelima, kao i na mostovima i prilazima tunelima. Na putevima u južnim i jugozapadnim krajevima, upozorava se na jake udare vjetra. Na dionicama koje prolaze kroz usjeke, skreće se pažnja na moguće odrone zemlje ili kamenja na kolovoz.





Radovi na području Hrvatske i dalje su aktuelni na graničnim prijelazima Bosanski Brod - Slavonski Brod i Orašje - Županja, tako da se na ovim prijelazima tokom dana saobraća usporeno.





Zadržavanja na ostalim graničnim prijelazima nisu duža od 30 minuta.





Danas od 12.00 sati pa do 03.01.2017.godine do 24.00 sata, zabranjuje se prijevoz eksplozivnih materija na području FBiH.





Apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno, kao i da na put ne kreću bez zimske opreme, čije je posjedovanje zakonski obavezno za sve kategorije vozila.





IZMJENE U REŽIMU SAOBRAĆAJA:





AUTOPUT





E-661 Banja Luka-Bosanska Gradiška, zbog izgradnje vijadukta Mahovljani, za saobraćaj je zatvorena petlja Mahovljani. Vozačima se preporučuje korištenje petlje Aleksandrovac ili magistralnog puta M-16 u ovisnosti od pravca kretanja.





MAGISTRALNI PUTEVI:





M-4





Teslić-Kotor Varoš, zbog deminiranja terena u mjestu Rujevica, radnim danima od 08.00 do 16.00 sati dolazi do povremenih polusatnih obustava saobraćaja.





Tuzla, zbog izgradnje pješačkog mosta-pasarele u naselju Stupine saobraćaj se obustavlja u lijevim saobraćajnim trakama u oba smijera.





M-5





Trg Maršala Tita u Bihaću - zbog izgradnje poslovnog objekta saobraća se jednom trakom.





M-6





Čapljina-Studenci (raskršće sa R-425 u naselju Trebižat), zbog radova na rekonstrukciji raskršća, saobraća se jednom trakom naizmjenično.





M-6.1





Prolaz kroz Mostar - zbog radova na izgradnji glavnih kanalizacijskih kolektora grada Mostara, od raskrsnice Šemovac do raskrsnice kod Doma zdravlja, saobraća se izmjenjenim režimom saobraćaja, uz postavljenu signalizaciju.





M-17





Drivuša, izvode se radovi na izgradnji pristupnog puta za most “Drivuša” sa privremenim priključkom na magistralni put M-17. Saobraćaj se odvija usporeno u zoni izvođenja radova.





Žepče-Nemila (petlja Žepče), zbog sanacionih radova saobraćaj se u smjeru Žepča odvija obilaznicom, dok se u smjeru Nemile odvija usporeno u zoni izvođenja radova.





M-18





Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje, zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.





Priboj-Simin Han, zbog sanacije klizišta saobraća se naizmjenično, uz postavljenu svjetlosnu signalizaciju.





M-19.3





Rogatica-Ustiprača (u mjestu Dub) zbog radova na miniranju terena u vremenskom periodu od 09.00 do 10.00 sati i od 14.00 do 17.00 sati, dolazi do povremene obustave saobraćaja.





REGIONALNI PUTEVI





R-414 Banja Luka-Turbe (Ljubačevo) - zbog aktiviranog klizišta, saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.





R-435 Nevesinje-Berkovići - u toku su radovi na rekonstrukciji i modernizaciji ove dionice, zbog čega se saobraćaj odvija naizmjenično, jednom trakom.





R-454a Bratunac-Drinjača - zbog aktiviranog klizišta na snazi je zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila preko 3,5 tone ukupne mase i autobuse preko 5 tona.





R-474 Prnjavor-Doboj (Gornja Vijaka2-Razboj u mjestu Dragalovci) - zbog radova na izgradnji saobraćajnice i mosta preko rijeke Ukrine, na snazi je potpuna obustava saobraćaja za vozila preko 15 tona nosivosti, dok ostala vozila saobraćaju lokalnim putem kroz selo Brestovo.





KANTON SARAJEVO





- Zbog organizovanog dočeka 2017. godine na platou Parlamenta BIH, doći će do izmjene u režimu saobraćaja danas od 18.00 sati do 01.01.2017.g. do 06.00 sati.





Privremena izmjena režima saobraćaja sastoji se od:





-Zabrane saobraćaja za motorna vozila u ulici Maršala Tita (na dijelu od raskrsnice sa ulicom Alipašina do raskrsnice sa ulicom Fra Anđela Zvizdovića), ulici Zmaja od Bosne (za smjer Baščaršija-Ilidža od raskrsnice sa ulicom Fra Anđela Zvizdovića do raskrsnice sa ulicom Halida Kajtaza-I transferzala, a za smjer Ilidža-Baščaršija na djelu od spoja sa ulicom Hamdije Čemerlića do spoja sa ulicom Vrbanja), ulici Hiseta (od spoja sa ulicom Vrbanja do spoja sa ulicom Hamze Hume), ulici Vrbanja (od spoja sa ulicom Vilsonovo šetalište do spoja sa ulicom Hiseta), ulici Kotromanića i mostu Suade Dilberović i Olge Sučić.





Alternativni pravci za vrijeme izmjene režima saobraćaja po smjerovima:





-Maršala Tita-Alipašina-Jukićeva-Z. Džumhura-Braće Begić-Halida Kajtaza-Zmaja od Bosne;





-Hamze Hume--Kranjčevićeva-Halida Kajtaza-Zmaja od Bosne;





-Zmaja od Bosne-H. Čemerlića-Grbavička-Terezije-most “Skenderija”-Obala Kulina bana.