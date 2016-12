PROGNOZA VREMENA ZA 31.12.2016 (Subota)., pretežno sunčano uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima sa mrazom i maglom po kotlinama centralne i istočne Bosne. Jutarnja temperatura od -10 do -3, na jugu od -2 do 3, a najviša dnevna od -2 do 2, na jugu od 5 do 10 stupnjeva.





PROGNOZA VREMENA ZA 1.1.2016 (Nedjelja)., pretežno sunčano uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima sa mrazom i maglom po kotlinama centralne i istočne Bosne. Jutarnja temperatura od -11 do -4, na jugu od -2 do 3, a najviša dnevna od 1 do 7, na jugu od 6 do 10 stupnjeva.





PROGNOZA VREMENA ZA 2.1.2016 (Ponedjeljak)., sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U večernjim satima naoblačenje sa zapada. Jutarnja temperatura od -6 do -1, na jugu od -1 do 4, a najviša dnevna od 3 do 9, na jugu od 7 do 11 stupnjeva.