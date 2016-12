ISTANBUL, 29. dec.2016





Istaknuti turski novinar i autor Ahmet Sik uhapšen je danas u Istanbulu.





Sik je oštar kritičar vlade, kao i Gulenovg pokreta kojeg vlada krivi za neuspjeli pokušaj puča u julu ove godine.





Istraživački novinar i autor Ahmet Sik objavio je u četvrtak ujutro u svom Twitter postu da je pritvoren, javlja Deutche Welle.





-Priveli su me. Bit ću izveden pred tužitelja zbog postova na Twitteru – objavio je Sik na svom Twitter nalogu na kojem ima 555.000 ljudi koji prate njegove postove.





Još nije jasno šta je to Sik napisao što je dovelo do njegovog hapšenja, ali je poznato da je on oštar kritičar predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana i njegove vladajuće Stranke pravde i razvoja (AKP). On je često upoređivao Erdogana i njegovu stranku s fašistima.





- I Bog će se promijeniti, ali jedina religija koja se ne mijenja je fašizam - napisao Sik na Twitteru.





Baris Yarkadas, poslanik iz Istanbula iz opozicione narodne republikanske stranke (CHP), izjavio je da mu je Sik rekao da je pod istragom zbog optužbi vezanih za terorizam.





Državna novinska agencija Anadolija javila je da je Sik pod istragom za "javno klevetanje Turske Republike, pravosuđa, vojske i sigurnosnih službi" i za "izradu terorističke propagande."





Sik je poznat po svom istraživanju tajnih mreža u SAD-u islamskog vođe Fethullaha Gulena, bivšeg saveznika, a sadašnjeg neprijatelja Erdogana, kojeg vlada krivi za pokušaj državnog udara 15. jula ove godine.





Vlada optužuje Gulena da je vršio infiltraciju u državni aparat, u vojsku, policiju, pravosuđe, medije i druge institucije u razdoblju od skoro tri decenije u svrhu formiranja "paralelnih državnih struktura."





U oktobru ove godine, Sik je napisao u svom Twitter postu da su Gulenov pokret i AKP saučesnici u zločinu.





- Obojica, Fethullah Gulen i Recep Tayyip Erdogan, trebaju pred sud skupa - napisao je Sik.