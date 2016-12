Sarajevo, 27.dec.2016





Razbojništvo uz prijetnju sjekirom u apoteci "Grbavica"





SARAJEVO, 27. decembra (FENA) - Dvije nepoznate osobe izvršile su krivično djelo razbojništva nad uposlenicama u apoteci "Grbavica" u ulici Grbavička, općina Novo Sarajevo u ponedjeljak, 26. decembra u 19.00 sati.





Tom prilikom maskirane osobe su uz prijetnju sjekirom otuđile određenu sumu novca, a zatim se udaljile u nepoznatom pravcu. O tom događaju je obaviješten tužilac Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, a policijski službenici rade na rasvjetljavanju navedenog krivičnog djela, identifikaciji i pronalasku izvršilaca.





Razbojništvo nad radnicom u prodavnici "Konzum"





Dvije nepoznate osobe izvršile su krivično djelo razbojništva nad radnicom u prodavnici "Konzum" u ulici Nikole Šopa, općina Ilidža, u ponedjeljak u 19.55 sati. Tom prilikom maskirane osobe su uz prijetnju pištoljem otuđile određenu sumu novca, a zatim se udaljile u nepoznatom pravcu. O ovom događaju je obaviješten tužilac Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, a policijski službenici rade na rasvjetljavanju navedenog krivičnog djela, identifikaciji i pronalasku izvršilaca.





Rasvijetljeno krivično djelo razbojništva





U ponedjeljak u 19.50 sati u ulici Topal Osman Paše, općina Novo Sarajevo, nepoznata osoba je izvršila krivično djelo razbojništva nad radnicom u prodavnici "Konzum". Tom prilikom maskirana osoba je uz prijetnju nožem otuđila određenu sumu novca, a zatim se udaljila u nepoznatom pravcu. Radeći na rasvjetljavanju navedenog krivičnog djela, policijski službenici Druge Policijske uprave (II PU) su istog dana u ulici Olovska, općina Novo Sarajevo, pronašli i lišili slobode H.E., rođenog 1998. godine u Sarajevu, gdje je i nastanjen, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo razbojništvo. O ovom događaju je obaviješten tužilac Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, a H.E. je predat u Odsjek za zadržavanje osoba lišenih slobode Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo. Policijski službenici nastavljaju rad na rasvjetljavanju i dokumentovanju kriminalnih aktivnosti H.E..





O.M. lišen slobode zbog droge





Policijski službenici I PU u ponedjeljak u 20.55 sati u ulici Maršala Tita, općina Centar Sarajevo, lišili su slobode O.M., rođenog 1998. u Sarajevu, gdje je i nastanjen, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga. Prilikom pregleda kod O.M. je pronađen i oduzet jedan paketić sa materijom koja asocira na opojnu drogu marihuanu. O ovome je obaviješten tužilac Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, a O.M. je predat u Odsjek za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a KS. Policijski službenici nastavljaju rad na rasvjetljavanju i dokumentovanju kriminalnih aktivnosti O.M..





B.A. lišen slobode zbog droge





Policijski službenici III PU u ponedjeljak u 15.25 sati u ulici Trg Grada Prato, općina Novi Grad Sarajevo, lišili su slobode B.A., rođenog 1995. u Sarajevu, gdje je i nastanjen, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga. Prilikom pregleda kod B.A. je pronađen i oduzet jedan paketić sa materijom koja asocira na opojnu drogu marihuanu. O ovome je obaviješten tužilac Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, a B.A. je predat u Odsjek za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a KS. Policijski službenici nastavljaju rad na rasvjetljavanju i dokumentovanju kriminalnih aktivnosti B.A..





Stanje u saobraćaju: 18 saobraćajnih nezgoda