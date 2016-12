27.12.2016. - 06:55:07.U srijedu 28.12.2016., u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini pretežno vedro. U većem dijelu Bosne sa snijegom. Na sjeverozapadu Bosne moguća je i kiša. U Posavini i na krajnjem sjeveroistoku Bosne, uglavnom, bez padavina. Jutarnje temperature od -5 do 0, na jugu od -1 do 3, a dnevne od -2 do 4, na jugu od 5 do 10 °C.





U četvrtak 29.12.2016., u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima naše zemlje pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabim snijegom. U ostatku naše zemlje pretežno sunčano. Jutarnje temperature od -8 do -1, na jugu od -3 do 3, a dnevne od -3 do 2, na jugu od 3 do 8 °C.





U petak 30.12.2016., pretežno sunčano. U jutarnjim satima sa mrazom i maglom po kotlinama centralne i istočne Bosne. Jutarnje temperature od -11 do -4, na jugu od -3 do 3, a dnevne od -4 do 1, na jugu od 1 do 6 °C.





U subotu 31.12.2016., pretežno sunčano. U jutarnjim satima sa mrazom i maglom po kotlinama centralne i istočne Bosne. Jutarnje temperature od -11 do -4, na jugu od -3 do 2, a dnevne od -2 do 2, na jugu od 5 do 10 °C.