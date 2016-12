SARAJEVO, 26. dec.2016





U Bosni se sutra očekuje pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i tokom prijepodneva sa kišom, a u višim područjima sa susnježicom i snijegom.





U nizinama centralne i istočne Bosne je moguć snijeg ili susnježica. Poslijepodne djelimično razvedravanje. U Hercegovini, prijepodne, pretežno oblačno, povremeno je moguća slaba kiša, a poslijepodne postepeno razvedravanje.





Vjetar u Bosni, slab do umjeren, poslijepodne ili u večernjim satima, umjeren do pojačan, sjeverni i sjeverozapadni. U Hercegovini, umjerena do pojačana bura. Jutarnje temperature kretat će se od -1 do 4, na jugu od 3 do 8, a dnevne od 2 do 7, na jugu od 9 do 13 stepeni.





U Sarajevu će biti pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i tokom prijepodneva je moguća povremena i slaba kiša, a u višim dijelovima grada susnježica. Jutarnja temperatura iznosit će oko 1, a dnevna oko 4.





Danas je u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima BiH bilo oblačno i maglovito vrijeme. U ostalim područjima sunčano.





Temperature zraka u 13 sati: Bjelašnica 0, Sarajevo, Sokolac 3, Srebrenica 5, Goražde, Ivan-sedlo, Tuzla, Zvornik 6, Zenica 7, Jajce 8, Bijeljina, Bugojno, Prijedor 9, Doboj, Sanski Most 10, Bihać, Kupres, Mostar 11, Gradačac 12, Banja Luka, Drvar, Neum 13, Trebinje 14, Livno 15, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.