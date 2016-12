Serija podrhtavanja zemljišta koja je juče pogodila glavi grad Bosne i Hercegovine podsjetila nas je na tekst obajvljen u magazinu Start BiH o razornim zemljotresima koji su se desili širom svijeta, bivše Jugoslavije i u BiH, ali i koja su to najrizičnija područja . Prenosimo ga u cjelosti

Procjenjuje se da se godišnje dogodi oko 900.000 potresa magnitude do 2.5 po Richteru, dok se najjači ujedno i najrjeđi, pojavljuju svakih 5 do 10 godina. Zemljotresi ili trusovi definišu se kao iznenadna kratkotrajna podrhtavanja pojedinih dijelova Zemljine kore. Prilikom zemljotresa zemljište se izdiže i spušta ili se horizontalno pomjera, njiše.





SRAVNJENI SA ZEMLJOM: Pacifički Vatreni prsten (eng. the Ring of fire) je područje u bazenu Pacifičkog okeana u kom su seizmicitet i vulkanska aktivnost najaktivniji. Oko 90% svih te 80% najsnažnijih zemljotresa na svijetu, dešava se duž Vatrenog prstena. Slijedi ga Alpidski pojas s 5–6% svih te 17% najsnažnijih, a obuhvata zonu od indonezijskih ostrva Jave i Sumatre preko planinskog masiva Himalaja, pomorja Mediterana, pa sve do Atlantskog okeana. Srednjeatlantička brazda čini treći najznačajniji trusni pojas svijeta.Čile je jedna od najaktivninijih seizmičkih zemalja, jer se nalazi na jednom od najtrusnijih područja u svetu. Najjači zemljotres registrovan u Čileu, od 9,5 stepeni Rihtera, dogodio se 1960. godine i tada je poginulo više od 5.000 ljudi.

Najjači zemljotresi ruše sve što je ljudskom rukom sagrađeno.Oni dovode i do promjene u reljefu-pomjeraju se brda, stvaraju se velike pukotine,obrazuju se nova jezera... Tako je naprimjer, tokom zemljotresa u Kaliforniji 1906.god stvorena rasjedna pukotina dugačka 432 km, a široka 20 m. Ili, tokom zemljotresa 1976.godine u Kini , kada je grad Tanšan, koji je imao 1,5 miliona stanovnika, sravanjen sa zemljom, a poginulo je 655 237 ljudi. Haiti se još uvijek oporavlja od posljedica zemljotresa koji je ovu karipsku zemlju zadesio 2010. godine jačine 7 stepeni i sa epicentrom 16 kilometara jugozapadno od glavnog grada, Port-au-Prince‎‎a. Stradalo je više od 220 hiljada ljudi, povrijeđeno oko 300 hiljada. Međunarodni Crveni krst procjenjuje da je čak tri miliona ljudi bilo pogođeno potresom. Mnogi od njih i danas žive u šatorskim naseljima, bez dovoljno hrane, vode za piće i osnovnih higijenskih uslova, uprkos velikoj količini pomoći koja je poslana Haitiju nakon katastrofe.

TAMO GDJE I PSI TRAGAČI CVILE : Ekipa magazina Start je zajedno sa 26 dobrovoljaca , pripadnika Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo 1999.god. boravila u turskom gradu Izmitu i svjedočila katastrofalnim posljedicama snažnog zemljotresa jačine 7,4 stepena po Richteru koji je pogodio Tursku provincija Kocaeli i čiji je epicentar bio upravo u ovom gradu.

Pripadnici naše vatrogasne brigade iz ruševina su izvlačili mrtve, a ekipa Starta između ostalog zabilježila je i : Geofon,sprava kojom se osluškuje ima li preživjelih pod ruševinama,kojom su rukovali ratni vatrogasci Kemal Cacan-Profesor i Admir Begović -Hercegovac,uskoro je postalo nešto najtraženije na ruševinama Izmita. Domaće i inostrane ekipe svako malo su pozivale naše eksperte u pomoć. A oni? Zavlačili su se tamo gdje su i psi tragači cvilili i podvijena se repa vraćali vodičima.

U ovom zemljotresu poginulo je više od 17.000 ljudi, a deseci hiljada su povrijeđeni. Blizu pola miliona ljudi ostalo je bez domova. Potres je dužinom od gotovo 150 kilometara ljude ostavljao pod ruševinama. Svaka priča o ovom zemljotresu pokrenula je i raspravu: Jesu li posljedice morale biti takve i ko je kriv za to?

Naša ekipa je već prvih dana boravka na ruševinama zabilježila komentare koji su govorili u prilog sumnjama da je ljudska greška jedan od razloga ovolikog broja ljudskih žrtava, te da nije čudno što su se tolike kuće srušile i poginuli toliki građani: "Ljudi koji su gradili kuće uzimali su građevinske poduzetnike ,koji su,opet , ugrađivali najjeftiniji i najnekvalitetniji materijal. O desalinizaciji pjeska iz mora, koji su uredno koristili, nije bilo ni govora. A pokušajte pomiješati pijesak iz mora sa cementom, pa ćete vidjeti šta ćete dobiti,govorio je za Start Ertan Emiroglu,prevodilac iz Istambula."

Govorili su to kasnije i mnogobrojni stručnjaci, a turske vlasti uvele su nova mnogo bolja pravila i strožije kontrole građevinske inspekcije. Kažu i da su prije zemljotresa armaturne šipke išle samo uvis, ali ne i u temelje. Danas je to drugačije. Tehnički, trebalo je i ranije biti tako, ali to niko nije poštivao.

Vatrogasci i ekipa Starta napustili su Tursku sa gorčinom u ustima. Ostaće zabilježeno u magazinu Start od 3.septembra 1999. god : "A mi, koji smo došli tri dana poslije, čega se mi sjećamo? Lica ljudi koji su ostali bez porodica, imovine, doma. I vonja! Da li išta tukne kao ljudski leš na temperaturi od 42 stepena Celzijusova puna tri dana. Spasioci su,vidjeli smo, i pored maski koje su morali nositi, u nosnice gurali filtere od cigareta...Opet džaba !"

NI TITO GA NIJE OMEO: Kada govorimo o zemljotresu ne moramo ići daleko. I u Bosni i Hercegovini zabilježen je značajan broj što potvrđuje činjenicu da je ovo područje tektonski aktivno i podložno manjim, pa čak i onim razornijim zemljotresima. Od 1900. godine tj. od kada se na ovom području zemljotresi instrumentalno registruju zabilježeno je 1084 zemljotresa čija magnituda je bila preko 3,0 Rihtera. Živko Babić bio je predsjednik opštine za vrijeme katastrofalnog zemljotresa koji je 1969. godine pogodio Banja Luku. Na osnovu predviđanja stručnjaka i svoje lične procjene Babić je izdao naredbu kojom je obustavljen rad u školama i posao u svim kolektivima. Stariji Banjalučani kažu da su upravo te njegove odluke bile presudne za bezbjednost stanovništva i da je njegovom intervencijom izbjegnut veći broj žrtava. Zato su ga mnogi sugrađani smatrali herojem. Zemljotres u Banja Luci jačine 6 stepeni po Richteru desio se 27. oktobra 1969. godine. Počeo je neuobičajeno jakim prethodnim udarom, u noći 26.oktobra u 2:55 sati; podrhtavanje tla nastavilo se do 8:53. Zemljotres se zbio u 16:35. Devastirao je grad. Podaci govore da je poginulo 15 Banjalučana, a 1.117 ljudi bilo je teže i lakše ozlijeđeno. Materijalna šteta bila je ogromna. Potpuno je uništeno 86.000 stanova. Među objektima koji su najteže stradali u razornom zemljotresu bile su školske zgrade. Privreda je pretrpila značajne gubitke. Autobusi su iz Banja Luke odvozili osnovce i srednjoškolce koji su, skoro započetu, školsku godinu završili u raznim krajevima bivše Jugoslavije. To je bio najjači zemljotres koji se dogodio na današnjoj teritoriji BiH, a osim Banja Luke posljedice su bile i u 15 krajiških opština. Interesantna je i priča starijih građana Banja Luke koji se sjećaju da je nekoliko dana nakon zemljotresa u Banja Luku stigao i Josip Broz Tito, predsjednik SFRJ, sa suprugom Jovankom. Dok je Tito opušteno šetao, Babić je kao sluđen trčkarao ulicama, pokušavajući da organizuje život u nemogućim uslovima,. Ni Titov neprikosnoveni autoritet nije omeo Babića da se u tim trenucima posveti svojim građanima. "Babić nije dobio nikakvo odlikovanje od gradskih vlasti. Malo toga o njemu se zna, a zahvaljujući njegovoj naredbi izbjegnuta je velika tragedija. On je bukvalno naredio da se u ponedjeljak otkazuje rad škola i kolektiva "- zabilježene su riječi starijeg Banjalučanina.

KADA SE JUGOSLAVIJA LJULJALA: Mnogi naši sugrađani sjećaju se razornih zemljotresa koji su pogodili gradove federalnih jedinica,odnosno republika u sastavu tadašnje SFR Jugoslavije. Prije 51 godinu, 1963., Skoplje, glavni grad Makedonije, pogodio je zemljotres od 6,9 stepeni po Rihteru. Poginulo je više od hiljadu ljudi, oko 3.500 bilo je povređeno, a dvije trećine stanovnika Skoplja ostalo je bez domova. Nestali su simboli Skoplja - staro pozorište, dom armije, zgrada narodne banke, hotel Makedonija je sravljen sa zemljom, srušen je i veći deo željezničke stanice podignute 1938, koja je u to vrijeme smatrana najmodernijom na Balkanu. Danas ostaci stanice služe kao gradski muzej, a kazaljke sata na toj zgradi pokazuju 5 sati i 17 minuta, vrijeme kada je zemljotres započeo. U SFRJ je proglašena nacionalna žalost. Obnovu Skoplja pomagala je cijela Jugoslavija i 74 zemalje istoka i zapada.

Prije 35 godina, 1979. Crnu Goru, pogodio je katastrofalan zemljotres enormnih razmjera. Život je izgubila 101 osoba u Crnoj Gori i 35 u Albaniji, više od 1.000 ljudi je povrijeđeno, a oko 80.000 je ostalo bez doma. Zemljotres od 7 stepeni po Rihteru zahvatio je cijelo crnogorsko primorje i sjevernu Albaniju, prouzrokujući brojne ljudske žrtve i velika materijalna razaranja.Epicentar se nalazio u Jadranskom moru, između Ulcinja i Bara, na udaljenosti 14 kilometara od obale. Osjetio se čak na udaljenosti od 900 kilometara, dok su štete bile ograničene na Crnu Goru i sjevernu Albaniju, odnosno na prostor od oko 100 kilometara - između Herceg Novog na sjeveru i Skadra na jugu i oko 25 kilometara obalnog pojasa i zaleđa. Posebno teško su stradali Ulcinj, Bar, Petrovac, Budva, Tivat, Kotor, Risan i Herceg Novi, a razoreno je i 250 drugih naselja. Obnovu je pomagla Jugoslavija i svijet, formirani Fondovi solidarnost, godinama su zaposleni kroz samodoprinos odvajali dio plate za saniranje posljedica.

U BIH U PROSJEKU TRI ZEMLJOTRESA DNEVNO: Teritorija BiH spada u seizmički relativno aktivnu zonu. Generalno gledano ovo područje je tektonski vezano za veliki rasjed Zemljine kore koji od sjeverne Indije (Himalaji) preko teritorije Irana, Turske i Grčke (istočni Mediteran) prelazi južnim dijelom teritorije gdje skreće ka sjeverozapadu. Pored ovog globalnog rasjeda postoji nekoliko značajnih regionalnih rasjeda : bugojanski, višegradski, neretvanski, banjalučki. Duž svih ovih rasjeda mogu se generirati zemljotresi razorne jačine. Pored toga, na području planine Treskavice, koja je zbog toga i dobila ime, registrovana je epicentralna zona veoma snažnih zemljotresa. Na svim ovim područjima, prema našoj historijskoj arhivi, javljali su se zemljotresi magnitude veće od 3,0 Richtera. Na samoj teritoriji BiH gotovo svakodnevno se javljaju, u prosjeku, tri zemljotresa manjeg intenziteta, koje registruju samo instrumenti. Snažniji zemljotresi su relativno rijetki. Na osnovu instrumentalnih podataka (kataloga), primjenjujući matematičko-fizikalni model seizmičnosti, došlo se do zaključka da za vremenski period od 100 i više godina može doći do razornih zemljotresa u jugoistočnom i sjeverozapadnom dijelu BiH (područje Trebinja, Neuma, Banja Luke i planine Trskavice) koji mogu izazvati ogromne materijalne štete na građevinskim objektima i odnijeti mnogo ljudskih života - kaže se na web stranici Federalnog hidrometeorološkog zavoda (www. fhmzbih.gov.ba).

CRNE PROGNOZE ZA SAN FRANCISKO I LOS ANĐELES: Naučnici geološke službe Amerike predviđaju Kaliforniji katastrofalne zemljotrese do 2038. godine, koji će sa lica zemlje sravniti najveće gradove ove najgušće naseljene države u SAD-u , Los Anđeles i San Francisko. Optimistička predvidjanja naučnika ukazuju da bi ljudske žrtve bile ograničene, bez obzira što u gardu danas živi 10 miliona ljudi. Prema predviđanjima naučnika u takvom zemljotresu poginulo bi izmedju 800 i tri hiljade i 400 ljudi, zavisno u koje doba dana bi se zemljotres dogodio. Prema izvještaju američkih geologa vjerojatnost razornog potresa u San Franciscu snage 6,7 stupnjeva ili jačeg do 2038. godine je preko 62 posto. Pomak u tektonskom rascjepu San Andreas, jednom od osam velikih rascjepa koji prolaze kroz područje San Francisca prouzrokovao je potres 1906. godine. Očekuje se da će do sljedećeg velikog potresa doći u rascjepu Hayward, koji se proteže duž istočne strane zaljeva San Francisco i kroz mjesta Oakland i Berkeley, te je vidljiv s površine.