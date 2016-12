MOSKVA, 23. dec.2016





Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u petak da je novoizabrani američki predsjednik Donald Trump pravilno uvidio raspoloženje javnosti u Sjedinjenim Državama kako bi pobijedio na izborima, iako "niko osim nas" nije vjerovao u njegov uspjeh.





Novoizabrani američki predsjednik "precizno je osjetio raspoloženje društva i radio je po toj preciznoj paradigmi sve do kraja, iako nije vjerovao da će on pobijediti izuzev nas", izjavio je Putin odgovarajući na pitanja novinara državnih medija na redovnoj konferenciji za novinare na kraju godine.





Upitan šta misli o podršci među nekim Amerikancima za njega, Putin je kako to ne pripisujem sebi, tu činjenicu da je veliki dio republikanskih glasača izrazio podršku ruskom predsjedniku.





- To znači da veliki dio američkog naroda ima istu ideju kakav svijet treba biti, prema zajedničkim opasnostima i problemima. Dobro je što se ljudi slažu s nama u našem konceptu tradicionalnih vrijednosti - izjavio je on, dodajući da bi to mogla biti dobra polazna tačka u "gradnji odnosa" između Sjedinjenih Država i Rusije.





Washington optužuje Rusiju i Putina za miješanje u američke izbore ali je čelnik Kremlja energično odbacio te navode kao pokušaje izbornih gubitnika da spasu vlastiti obraz optužujući vanjske faktore.





Putin je sugerirao da su hakeri koje stoje iza masovnog objavljivanja emailova Demokratske stranke učinili uslugu javnosti izlažući "istinitu informaciju" koja je bitnija od prirode hakiranja.





- Najbitnija stvar je srž informacija koje su hakeri pružili javnosti. Šta je najbolji dokaz da su hakeri objavili istinitu informaciju? To je da je, nakon što su hakeri pokazali javnosti manipulacije unutar Demokratske stranke, čelnica Demokratskog nacionalnog komiteta (Debbie Wasserman Schultz) podnijela ostavku - kazao je ruski predsjednik.





- To znači da je ona priznala da su hakeri pokazali istinu, ali umjesto da se izvinjavaju, oni su počeli da pričaju ko je inicirao napad. Da li je to zaista bitno? - upitao je Putin.





Američka Demokratska stranka nije izgubila samo na predsjedničkim izborima, nego također u izborima za Senat i Kongres, kazao je Putin i upitao: "Je li i to bilo naše djelo?"





- Oni gube na svim frontovima i traže krivca van njih. To je ispod njihovog dostojanstva. Moraju naučiti da gube s dostojanstvom - kazao je ruski čelnik, prenosi AFP.





Putin je također izjavio da ubistvo ruskog ambasadora u Ankari neće naškoditi ruskim odnosima s Turskom.





On je izjavio da je ubistvo ambasadora Andreja Karlova pokušaj da se pokvare odnosi između Moskve i Ankare.





Govoreći o odnosima s Ukrajinom i o situaciji na Krimu, Putin je izjavio kako je siguran da će prije ili kasnije doći do normalizacije odnosa s Ukrajinom, i da će gradnja mosta između Rusije i Krima biti povoljan faktor za razvoj rusko-ukrajinskih odnosa i budućih trgovinskih i humanitarnih veza, prenosi Reuters.