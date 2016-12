SARAJEVO, 20. dec.2016





Radovi na povezivanju cjevovoda na lokalitetu Trebević - hotel "Pino" planirani su za danas i doći će do prekida u vodosnabdijevanju padinskog dijela Trebevića.





Do prekida u vodosnabdijevanju doći će u ulicama: Dolovi, Pogledine, Jarčedoli, Iza Gaja, Sulejmana Zolja, Bajramuša, Boguševac, Hošin Brijeg, Močila, Mali Kačanik, Veliki Kačanik, Trčivode, Nalina, Podcarina i Alifakovac. Radovi su planirani od 10.00 do 19.00 sati, saopćeno je iz KJKP "Vodovod i kanalizacija" Sarajevo.





Zbog radova na povezivanju vodovodne mreže u ulici Šehitluci, danas će dolaziti do prekida u vodosnabdijevanju u naselju Hrasnica i to u ulicama: Generala Izeta Nanića, Stari Drum, Školska, Ejuba Sarajkića, Sabita Užičanina, Ahmeta Bošnjaka, Ćamila Marića, Trg branilaca Hrasnice, Gaj, Derviš-paše Bajazidagića, 6. aprila, Izeta Mušića, Šehitluci i Hrasnička cesta. Stabilizacija se očekuje do 16.00 sati.





U ostalim dijelovima grada vršit će se opravka kvarova na vodovodnoj mreži i u terminu od 09.00 do 16.00 sati doći će do poremećaja u vodosnabdijevanju ulica: IV Viteške Brigade, Azići, Sastavci, Remze Ahmetovića, Kasindolska, Doglodske Barice, Reisa Ef. Spahe, Mustafe Behmena, Drinska, Fra Matije Divkovića, Skopljanska, Humska, Ragiba Džinde, Malta, Pijačna, Tvornička, Ramiza Salčina, Branislava Nušića, Grada Pratoa, Sulejmana Filipovića, Vase Butozana, Naselje C V, Skladi, Naselje Doglodi, Kobilja Glava, Naselje Poljine, Novi Rezervoar i Naselje Blagovac.