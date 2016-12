O takozvanoj šerijatizaciji glavnog grada BiH zabranom točenja alkohola i opravdanosti kritika građana Sarajeva premijer KS Elmedin Konaković je za portal Klix.ba kazao da ga ne čude komentari koji dolaze iz manjeg bh. entiteta, ali da je začuđen činjenicom da postoji određena grupa ljudi iz Sarajeva koja također propagira ideju da je zabrana točenja alkohola na otvorenom dočeku Nove godine zapravo uvođenje šerijata.





- RS je u tolikim finansijskim problemima tako da smatram kako je bolje da se bave time, a ne dobrim stvarima koje se dešavaju u Sarajevu. Njihova režimska televizija radi svoj dio posla i to me ne čudi- porčio je Konaković. Konaković je kazao da Dino Merlin nije zaslužio ovakav odnos pojedinaca s obzirom na to da nije dobio ni marku, a da pojedinci stalno izvrću tu činjenicu i bacaju sjenu na sve.





-Mi kao država nećemo organizovati manifestaciju na kojoj ćemo točiti alkohol, ali tu nije riječ o zabrani konzumiranja. Mi nismo šerijatski grad i prema zakonskim propisima više je šerijatska Banja Luka- rekao je Konaković.





Smatra kako nikome u BiH nije čudna priča iz RS-a te da je i prošle godine bilo nekoliko medijskih istupa jednog dijela bh. javnosti, koji su tragično ubistvo dva pripadnika Oružanih snaga BiH u Rajlovcu iskoristili kao priliku da Sarajevo prikažu kao centar evropskog terorizma.





- Svi znamo koliko nam je loša bila ta turistička sezona s obzirom na to da je sve bilo otkazano. Mislim da smo sada i mi izvukli pouku iz tih orkestriranih napada i da sada potpuno drugačije nastupamo- kazao je Konaković.





Dodao je da mu nije jasno iz kojeg se razloga pojedine javne ličnosti potpuno neargumentovano uključuju u kritikovanje pozitivnog ekonomskog događaja, te tu ima mnogo patetike i lične promocije.





-Zagreb i Beograd investirali su mnogo više novca u doček Nove godine i imaju skromniji program dočeka, a ja nisam primijetio nikoga od njihovih novinara, analitičara i javnosti da kaže 'E nećemo to, već ćemo novac prebaciti u humanitarne svrhe'. Ti ljudi znaju da je to čisti ekonomski koncept. Mi sada imamo 88 posto popunjenosti sarajevskih hotela na Bookingu i ostalo ih je još samo 89 dok je prije 15 dana bilo 182", rekao je Konaković za portal Klix.ba.





Konaković je kazao i da je , svjestan činjenice da dio javnosti povezuje dosta objektivnih problema s dočekom Nove godine jer mu je jasno kako građani nisu zadovoljni vodosnabdijevanjem ili stanjem sigurnosti.





-Mi izdvajamo mnogo više novca za te stvari od ovih 250 hiljada o kojima se zaista digla takva haranga da sada mislim kako je i ovo orkestrirano te da među tim ljudima ima i nekih koji su nešto zaradili na tome da pljuju po svom gradu- kazao je Konaković.





Što se tiče inicijative za otkazivanje koncerta Dine Merlina i preusmjeravanje sredstava za pomoć Siriji, premijer KS rekao je da je ružno što se takvi problemi koriste u svrhu bilo čije lične promocije.





"Bilo je ideja da se novac izdvoji za Roditeljsku kuću i mi smo novac izdvojili i bez ušteda. Priča da će ovih 250 hiljada spasiti djecu u Siriji zaista je neljudska", rekao je on.





Potvrdio nam je da je Vlada KS već danas uspostavila kontakte s jednom velikom regionalnom zvijezdom koja bi trebala pjevati na proslavi 2018. godine u Sarajevu.





- Ovo je sve nepotrebno Sarajevu. Vidjeli smo te naše analitičare koji nemaju pojma ni o ekonomiji, a ni o politici. Neki od njih pitaju nas zašto smo zabranili točenje alkohola u Sarajevu? Zabranili smo jer tako kažu naši zakoni. Takav zakon koji je čak i radikalniji postoji u RS-u. Na Times Squareu i u Parizu također je zabranjeno točenje alkohola- rekao je Konaković.





Pitao je sve te analitičare da li su uopće normalni s obzirom na to da zagovaraju da vlast osigura alkohol stanovništvu među kojim će biti masa djevojaka i mladića, kao i onih koji će poslije sjesti za volan.

/Klix,ba; startbih.info/