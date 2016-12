Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković u nedjelju se ispričao svima koje vrijeđa postavljanje ploče u gradu Jasenovcu na kojoj stoji i ustaški pozdrav "Za dom spremni", ali i dodao kako je riječ o ploči postavljenoj za 11 poginulih hrvatskih branitelja te kazao kako će upravo zbog toga biti i osnovano povjerenstvo čije će se preporuke pretočiti u propise, a u pogledu simbola totalitarnih režima.





Plenković je bio gost emisije HTV-a "Nedjeljom u dva", u kojoj je tijekom razgovora o toj temi, na primjedbu novinara da se kao hrvatski premijer još nije očitovao o spornoj ploči, rekao: "Onima koje to vrijeđa ja se ispričavam. Vrlo jasno, vrlo precizno".





Premijer je kazao i da je ploča postavljena u gradu Jasenovcu, kao spomen na 11 poginulih pripadnika HOS-a te da udruga koja ju je postavila u svome grbu ima sporni napis.





Vlada će u pogledu sporne ploče, naglasio je, postupiti "isključivo temeljem zakona".





"Što se samog pozdrava tiče, on ima dvostruke konotacije. Ima jasne konotacije u Jasenovcu na ustaški režim i logor u Jasenovcu, koja može vrijeđati žrtve i njihove obitelji i apsolutno dijelim taj stav i tu nemam nikakvih dilema. Međutim, isto tako, to je ploča postavljena poginulim hrvatskim braniteljima. Zbog toga sam i rekao da je to pitanje na koje ne možemo tako jednostavno odgovoriti", dodao je.





Plenković naglašava da je upravo on vodio kampanju kojom je skroz odmaknuo od tema koje su dominirale hrvatskim političkim prostorom i koje su dovele do dubokih tenzija i podjela u hrvatskom društvu.





Takve teme, dodao je, želi staviti na kolosijek pluralističke rasprave u kojoj će sudjelovati i pravnici i povjesničari i stručnjaci, "koji će pristupiti toj temi na način na koji Hrvatska 1990. godine nije pristupila kao druge zemlje sjeveroistočne Europe".





Dodaje kako tu temu želi izmaknuti od politikanstva, a na primjdbu novinara kako se ta tema upravo i politizira zbog toga jer on kao hrvatski premijer nije iznio jasan stav, Plenković odgovara: "Oprostite. Nisam ja postavio ploču, niti sam i na koji način pridonio tome. Ja radim da ovu temu, koja ima puno šire dimenzije, konačno u hrvatskom društvu riješimo na sadržajan, kvalitetan i konsezualan način".





"Rješavanje" te teme, dodao je, želi kako više ne bi pridonosila podjelama.





Uslijedila je napomena novinara kako je i saborski odbor zaključio da ta ploča vrijeđa žrtve logora i sve žrtve ustaškog režima, kao i njihove obitelji te pitanje premijeru možete li se ispričati za ploču u Jasenovcu.





"Meni je izuzetno žao da je došlo do postavljanja ploče koja vrijeđa osjećaja onih koji su bili žrtve logora u Jasenovcu i s te strane imam puno solidarnosti i puno osjećaja prema njima. Istodobno, riječ je o 11 hrvatskih branitelja, koji su poginili za hrvatsku slobodu i demokraciju…", rekao je premijer na što ga voditelja pita može li se ispričati onima kojima su povrijeđeni osjećaji postavljanjem sporne ploče.





"Onima koje to vrijeđa ja se ispričavam. Vrlo jasno, vrlo precizno, ponavljajući da ovu temu kanim riješiti na način da ćemo formirati povjerenstvo, pluralističko, koje će zatvoriti ono što se zove suočavanje s prošlošću. Hrvatska to još nije napravila", kazao je Plenković.





Povjerenstvo će osnovati Vlada u sljedeća dva do tri tjedna, a njegove preporuke će se pretočiti u obvezujuće propise, dodao je.





Na pitanje kako gleda na zvijezdu petokraku, Plenković odgovara kako bi ju se trebalo zabraniti ako ju se gleda u kontekstu žrtva Križnog puta i Ovčare.





"Ako gledamo petokraku u kontekstu Križnog puta, žrtava Bleiburga, možda Ovčare, onda - da, vrlo jasno. U drugom kontekstu, ako vodimo računa o Ustavu, izvorišnim osnovama, o tome da je Hrvatska u današnjim granicama stvorena nasuprot NDH, onda je to nešto drukčije. Prema tom moramo ići vrlo precizno u analizu ove teme u kojoj mnogi akteri, stručnjaci, trebaju dati svoj stav", kazao je.





Moramo raspraviti to pitanje, postići konsenzus, zatvoriti to pitanje i okrenuti se budućnosti, dodaje.





Odbacio je primjedbe "iz vana" o refašizaciji Hrvatske, kazavši da "određene pojavnosti postoje, ali niti su dominantne, niti su nešto što bi trebalo predimenzionirati".





"Pa, pogledajte kakav profil HDZ-a ja radim, kakav je profil ključnih političkih stranaka, u krajnjoj liniji sastav Sabora, temeljne odrednice našeg programa, predsjednice, Vlade, svih institucija", kazao je premijer.

/Fena/