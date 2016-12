SARAJEVO, 16. dec.2016





Šesti Coca-Cola Sarajevo Holiday Market dobio je još jednu atrakciju, Coca-Cola retro kamion koji će na ovoj lokaciji ostati sedam dana.





Crveni, svijetleći kamion uparkirao se 15. decembra u park Hastahana na Marijin dvoru i odmah po dolasku postao omiljena pozicija za fotografisanje i malih i velikih posjetitelja 6. Coca-Cola Sarajevo Holiday Marketa. Ovaj simpatični retro kamion zadržat će se na lokaciji narednih sedam dana, saopćeno je iz Press službe Sarajevo Holiday Market.





Sarajevo Holiday Market jučer su obilježile svirke uživo na otvorenom i odlična praznična atmosfera na Marketu, treninzi, škole klizanja i rekreativno besplatno klizanje na Addiko ledu.





U petak i u danima vikenda očekujemo veliku posjetu i najavljujemo vrhunsku zabavu na svim punktovima 6. Coca-Cola Sarajevo Holiday Marketa.





U Argeta Junior PlayHouse-u mališani danas imaju priliku da upoznaju novo zanimanje - stomatologa, ali i da uživaju u cjelodnevnom programu i maštovitim radionicama u ovoj toploj kućici, uz stručan nadzor.





Hiljade djece je do sada prošlo kroz Djeda Mrazovu Coca-Cola kućicu i njegovo selo, a druženje i fotkanje se nastavlja i u narednim danima, uz produženu satnicu tokom dana vikenda, od 12.00 do 15.00 i 16.00 do 20.00 sati.





Vikend pred nama obilježit će svirke i druženja, uz hranu i piće na otvorenom, kao i nastupi na BH Telecom Ultra Stage-u. Očekuje se velika posjećenost popularnog PAN Winter PUB-a u kojem svaki dan poslije posla uživamo u After work party-ju uz muziku uživo, a u večernjim satima uz odlične bendove i tamburaše.





Posjetitelje PAN Winter PUB-a večeras od 21.00 sati zabavljaju sjajni The Babe Barbarella. Ulaz je slobodan.





Šesti Coca-Cola Sarajevo Holiday Market trajat će do 14. januara 2017. godine.