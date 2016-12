BRUXELLES, 16. dec.2016





Britanska premijerka Theresa May izjavila je u četvrtak navečer u Bruxellesu da će Velika Britanija donirati dodatnih 20 miliona funti onima "koji su najugroženiji" u zaposjednutom istočnom Aleppu.





Govor čelnika istočnog Alepa Brite Hagi Hasana dojmio se svih 28 čelnika okupljenih u Bruxellesu, kazala je May.





"Gradonačelnik Alepa kazao nam je da ne možemo vratiti natrag one koje smo izgubili, no možemo spasiti one koji su ostali", kazala je May novinarima.





"I to je ono što moramo napraviti", dodala je.





"Predsjednik (Bašar al-) Asad i njegovi pomagači Rusija i Iran snose odgovornost za tragediju u Aleppu.Oni sada moraju dopustiti Ujedinjenim narodima da organiziraju sigurnu evakuaciju civila koji su tamo preostali", istaknula je May.