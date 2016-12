SARAJEVO, 15. dec.2016





U Bosni će sutra biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano.





U jutarnjim satima bit će s mrazom i maglom po kotlinama i uz riječne tokove, koja ponegdje može biti i dugotrajna. Vjetar u Bosni bit će slab do umjeren sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini umjerena do pojačana bura. Jutarnja temperatura od -6 do 0, na jugu od 0 do 4, a najviša dnevna od -1 do 5, na jugu od 6 do 11 stepeni.





U Sarajevu sutra će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima moguća je magla ili niska oblačnost. Tokom dana postepeno smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko -3, a dnevna oko 4 stepena.





U Bosni danas je bilo pretežno oblačno vrijeme, mjestimično je registrovana slaba kiša ili slabi snijeg. Tokom dana došlo je do prestanka padavina. U Hercegovini je bilo sunčano vrijeme uz malu oblačnost.





Temperature zraka u 13.00 sati: Bjelašnica -9 stepeni, Kupres i Sokolac 1, Gradačac 2,

Ivan-sedlo, Tuzla i Bijeljina 3, Sarajevo, Jajce, Sanski Most i Zvornik 4, Bihać 5,

Banja Luka, Bugojno i Doboj 6, Drvar, Livno i Zenica 7, Bileća 10, Mostar, Neum, Stolac i Trebinje 12 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidormeteorološkog zavoda (FHMZ) BiH.