BEOGRAD, 15.dec.2016









Srbijanski premijer Aleksandar Vučić suočio se u srijedu s oštrim kritikama koje mu je u otvorenom pismu uputio zaštitnik građana optužujući ga da pokazuje "znakove totalitarnosti i raspirivanja mržnje".





Saša Janković zamjera Vučiću što je za njega i više drugih osoba, u javnom obraćanju, rekao da su "protiv države i svog naroda"





"Takav rječnik s takvog mjesta, znak je totalitarnosti, a ne demokratskog uređenja kakvom, siguran sam, obojica težimo", navodi se u pismu i podsjeća na Vučićevo obraćanja 13. prosinca, u izravnom prijenosu na svim nacionalnim TV kanalima.





"Između ostalog, rekli ste za mene i više drugih osoba da smo 'a priori protiv države i svog naroda' – oni zbog toga što su nekad bili na vlasti, a ja što sam, kao zaštitnik građana, tada bio 'veoma zadovoljan pravima manjina'", podsjeća Janković koji se u javnosti sve češće spominje kao mogući kandidat na predsjedničkim izborima u proljeće 2017.





U otvorenom pismu Vučiću zaštitnik građana naglašava kako to nije prvi put da predsjednik vlade iznosi neistine u vezi s njegovim radom i da to nije problem samo za njega i osobe koje je premijer spomenuo, već "za demokraciju u Srbiji".





Janković, koji je već danima izložen napadima medija naklonjenih Vučiću i njegovim vladajućim naprednjacima (SNS), kaže da se premijer nije bavio sadržajem njegovih izvješća već potrebom da kaže "nešto loše o zaštitniku građana" i njemu osobno.





"Označili ste, pred cijelom srpskom javnošću, više građana Srbije, uključujući i zaštitnika građana, kao protivnike države i svog naroda. S istinitošću takve užasne ocjene ne želim polemizirati, zbog njene očigledne besmislenosti", navodi Janković u pismu naglašavajući kako nitko nema pravo reći tako nešto, a da je premijer "posljednji koji ima to pravo".





Janković Vučića implicitno u pismu podsjeća i na njegovu političku biografiju i događaje vezane uz njegov dosadašnji politički rad i karijeru.





"Sve i da sam, ili netko drugi od navedenih, u prošlosti mijenjao svoja stajališta za 180 stupnjeva, prebrojavao građane po etničkoj osnovi u razmjeri 1 prema 100, dobijao stan od države dok je bombardirana, bio ministar informiranja dok su vlasnici novina ubijani ili da danas gazim i preuzimam nadležnosti svih državnih tijela i institucija, kao što je to slučaj s Vama, ne biste nam smjeli reći da smo protivnici države i naroda", naveo je zaštitnik građana.





On objašnjava kako je razlog da se premijeru obrati otvorenim pismom to što on njegove službene dopise ne čita i na njih ne odgovara, niti ima vremena da se s njim sastane.





"Nacionalne TV frekvencije s kojih širite mržnju prema meni i drugima, već dvije godine nisu dostupne meni niti drugima koji se usuđuju Vama ovako nešto priopćiti", istaknuo je Janković, završavajući pismo dodatnom porukom premijeru Srbije.





"Srbija zaslužuje više i bolje od ovakvog načina obnašanja vlasti, Srbija zaslužuje dostojanstvo i čestitost. Poslušajte me, makar mi i ne vjerovali", naveo je u otvorenom pismu srbijanskom premijeru Aleksandru Vučiću zaštitnik građana Saša Janković.





Na Jankovićevo pismo reagirao je potpredsjednik Središnjeg odbora SNS Milenko Jovanov nazivajući ombudsmana "lažnim zaštitnikom koji je u strahu da li će postati predsjednički kandidat", uz ocjenu da je Janković "bijedni politikant i ništa više od toga".





Jovanov je naveo da Jankovića očigledno pogađa istina, pa se "ponovo služi već uvježbanim lažima i šibicarskim trikovima", a sve to radi u cilju vlastite promidžbe i pripreme za predsjedničke izbore.





"On se ponovno bavi politikom, što je najizravnije kršenje zakona kojim se uređuje njegov rad", rekao je Jovanov, pitajući kako Janković "može ocjenjivati zakonitost rada drugih tijela u Srbiji kada se on prvi ne pridržava zakona".





Ocijenivši pismo kao "napad na Aleksandra Vučića", Jovanov Jankovića naziva "kandidatom za predsjedničkog kandidata", i "lažnim zaštitnikom građana", optužujući ga da "svakog mjeseca prima pravih 3.000 eura i ne radi ništa, jer tijekom radnog vremena šalje poruke na Twitteru, šeta psa i bavi se svojom kandidaturom za predsjednika".





Aleksandar Vučić je 13. prosinca, komentirajući zašto je otišao iz Bruxellesa zbog hrvatske blokade poglavlja 26 u pregovorima Srbije i EU-a, rekao da se "primjedbe hrvatske manjine odnose na vrijeme kad su na vlasti bili (Aleksandra) Jerkov, (Marko) Đurišić i slični (sada članovi oporbenih stranaka), a zaštitnik građana bio veoma zadovoljan pravima manjina".