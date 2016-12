SARAJEVO, 14. dec.2016









Gradskoj deponiji Smiljevići 9. decembra izdata je upotrebna dozvola za korištenje nove plohe i deponovanje otpada na sanitaran način kako je i definirano tehnologijom odlaganja, kazao je Feni glasnogovornik Kantonalno javnog komunalnog preduzeća "Rad" Sarajevo Mirza Ramić.





Naglasio je da se "na plohi za deponovanje otpada vrši konzerviranje i odlaganje završnog sloja zemlje kojim će biti pokrivena cijelom površinom".





- Još se vrši odlaganje zemlje iz iskopa do određene visine koja je određena pravilima kada je riječ o konzerviranju plohe na koju se deponuje komunalni otpad- istakao je Ramić.





Napomenuo je da se "od aprila 2016. godine vršila priprema plohe od 15.000 m2, koja je sada puštena u korištenje i gdje se deponuje otpad".





- Ukoliko bi se ovim trendom nastavilo s deponovanjem, vijek trajanja ove plohe će biti do dvije godine, dodao je.





Od stanovništva se očekuje da se bolje informira o reciklaži i da postepeno mijenja navike koje se odnose na primarno razvrstavanje otpada na mjestu nastanka, odnosno u domaćinstvu.





- Papir i karton da odlažu u plave kontejnere koji su za to namijenjeni, u žuti kontejner PET i metalnu ambalažu. Biozagradivi otpad (ostaci hrane, povrća, lišće, grane) odlagati u kompost kontejnere u svojim dvorištima gdje će se taj kompost koristiti za voćke, cvijeće ili sadnju biljaka u vrtu. Pored svega navedenog, u klasičnom otpadu se nalazi velika količina zemlje i građevinskog otpada koji se ne bi smio miješati s komunalnim otpadom, za tu vrstu otpada je u pripremi ploha koja će tretirati građevinski otpad i reciklirati 100 posto- kazao je Ramić.





Istakao je da "ukoliko se građani budu pridržavali navedenih uputa nova ploha na kojoj će biti odlagan otpad će produžiti svoj vijek trajanja, imat ćemo više obnovljive energije i materijala koji recikliramo, a manje ćemo zagađivati svoju okolinu".





Smatra da "neugodne mirise prouzrokuje trenutno devastiran sistem za otplinjavanje na dijelu Sanitarne deponije Smiljevići,a gdje je Tužilaštvo vršilo iskopavanja u potrazi za posmrtnim ostacima iz perioda 1992.-1995. godina".





Još na sastanku 28. novembra premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković, ministar komunalne privrede i infrastrukture Senad Hasanspahić, ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Čedomir Lukić, načelnik Općine Novi Grad Semir Efendić, direktor KJKP "Rad" Selim Babić, predstavnici građana konstatovali su da je KJKP "Rad" već tada ispunio sve dogovorene tačke koje su dogovorene 10. novembra.





- Do sada je nasuto oko 9.000 m3 zemlje. Na snazi je Odluka kojojm se dozvoljava besplatno deponovanje zemlje privatnim preduzećima, do potpunog konzerviranja i prekrivanja slojem zemlje koji je propisan pravilima o sanitarnom deponovanju otpada- istakao je on.