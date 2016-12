Kenan Vučjak tvrdi da nije zadržao za sebe više od 10.000 KM prikupljenih za ekskurziju 2014. godine

Sarajevo, 13. decembra 2016. godine



Saslušanjem Kenana Vučjaka, bivšeg direktora sarajevske Osnovne škole „Isak Samokovlija“, kog Tužilaštvo kantona Sarajevo tereti da je uzimao mito od Adaleti Hasović, direktorice agencije „Fox Travel“ koja je organizovala eskurzije, danas je u Opštinskom sudu u Sarajevu završen glavni pretres. Završne riječi zakazane su za 23. januar 2017. godine.



Vučjak je u ulozi svjedoka objasnio proceduru organizacije ekskurzija i takozvanih „škola u prirodi“ tvrdeći da direktori nemaju nikakav uticaj na odabir agencije koja će organizovati putovanja, da je odabrana agencija bila preporučena i od Ministarstva obrazovanja u Vladi kantona Sarajevo i Sindikata obrazovanja, te da on lično sa Adaletom Hasović nije imao direktne kontakte sve dok, zbog poplava u maju 2014 godine, veliki broj djece nije odustao od putovanja, a roditelji tražili povrat ranije datog novca. Pojasnio je da je od svog novca roditeljima vratio oko 2.000 KM, te da od ukupnog iznosa prikupljenog za škole u prirodi i ekskurzije što je oko 62.000 KM, nije moguće da on prisvoji 10.000 KM ili više, kako ga tereti optužnica, da je Hasović tvrdila da nema novca da mu vrati tih 2.000 jer je ona hotele morala platiti unaprijed. Rekao je da je Hasović obećala kupiti opremu za kabinet tehničkog vaspitanja za njegovu školu, ali da to nije uradila. Priznao je i daje u jednom neobaveznom razgovoru sa direktoricom druge sarajevske osnovne škole u pšali rekao da bi Hasović „da je muško trebalo svezati mafiju“, ali da to nije mislio ozbiljno i da on ne poznaje nikog iz mafije. U zaključku izlaganja je rekao da on nikada nije prekršio zakon i da mu nije jasno kako je optužen na osnovu izjave predsjednika sindikata Saudina Sivre koji nije pozvan kao svjedok.



Odgovarajući na pitanja tužioca Tina Begtaševića, Vučjak je potvrdio da je Adaleti Hasović ponudio da narednih godina u osnovnim školama zagovara odabir njene aganecije za organizaciju ekskurzija i da će to prve godine raditi za onoliko novca kooliko ona bude spremna platiti, a narednih godina za 10 posto njenog prihoda od ekskurzija. Kasnije je objasni da je to radio jer je u tom trenutku bilo izvjesno da neće biti ponovo imenovan za direktora škole i da je u tom slučaju bez posla, a kako je profesor dva strana jezika i kako se ranije bavio turizmom i poznaje direktore škola - cijenio je da bi to mogao biti njegov novi posao. Tužilac ga je na to pitao kako misli lobirati za odabir te agencije ako je tvrdio da direktori škola nemaju nikakav uticaj na odabir agencije, nego da sve odlučuju isključivo roditelji, Vučjak je rekao da „to nema veze i da on nije poduzimao nikave korake u tom pravcu“.



Podsjećanja radi, Magazin START BiH je pisao o ovom slučaju: nakon što je 2014. godine, nakon velikih majskih poplava, veliki broj učenika odustao od ranije plaćene ekskurzije, Vučjak je navodno od agencije Fox Travel tražio da vrati novac djeci koja su odustala, a Hasović je to prijavila policiji kao pokušaj reketiranja. Vučjak je uhapšen u trenutku kada je preuzimao kovertu s novcem, prema njegovim riječima - vraćenim novcem za roditelje čija djeca ne idu na ekskurziju, a prema tvrdnjama Hasović i Tužulaštva KS - mitu za izbor upravo te agencije. Vučjak je ovim povodom bio tri mjeseca u istražnom pritvoru.