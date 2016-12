Neformalna grupa Talijana već 19 godina pomaže Sarajlijama

Sarajevo, 09. decembra 2016. godine



Neformalna grupa Talijana koja već 19 godina po dva put godišnje dolazi u Sarajevo i pomaže pojedince ili porodice i neke ustanove, danas je predala pomoć Osnovnoj školi "Alija Nametak". Donijeli su sportrske jakne, sveske i olovke, slatkiše, te novac za pomoć porodicama nekoliko učenika koje teško žive.



U prepunom kombiju koji su iznajmili i u kom putuju od srijede uveče, donijeli su i jednokratne pelene, odjeću i druge potrepštine za nekoliko prodicam kojima pomažu dugi niz godina.



Naime, ova grupa pojedinaca vezana međusobnim prijateljstvom i ljubavlju prema Sarajevu u svojoj parohiji tokom šest mjeseci, zajedno sa svojim prijateljima i poznanicima, skupljaju pomoć za Sarajevo tako što organizuju prodaju kolača, večere, koncerte, skupljanje novca... Oni su radnici, penizoneri, nezaposleni... O svemu što skupe vode evidenciju kao i o svemu što kupe i poklone u Sarajevu i o tome izvještavaju donatore.



"Kada nekom donesete novac ili odjeću ili hrnau ili invalidska kolica i on vas gleda u oči dok mu to dajete. znate da ste pomogli nekom kome to stvarno treba. Ljudima koji vas ne gledaju u oči ne treba pomagati", kaže Piero, jedan od najstarijih članova ove ekipe u kojoj ima onih koji dolaze svih 19 godina, ali i onih koji su došli prvi put.