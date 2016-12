SARAJEVO, 9. dec.2016









Transparency International u BiH u suradnji s Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) okupio je danas predstavnike relevantnih domaćih i međunarodnih institucija i drugih tijela na konferenciji u Sarajevu te tako obilježio Međunarodni dan borbe protiv korupcije.





Direktor Misije USAID-a u BiH Peter Duffy poručio je tim povodom u izjavi novinarima da u BiH treba udvostručiti napore i uključiti više ljudi za konkretne korake u borbi protiv korupcije.





- Potrebno je zahtijevati više od međunarodne zajednice, političara i civilnog društva da se naprave konkretni koraci. Kad bi ljudi imali alate da prate gdje odlazi novac, bilo bi mnogo teže da se dešavaju korupcijske radnje - naglasio je Duffy.





Ivana Korajlić iz Transparency Internationala BiH podsjetila je da je Evropska komisija u izvještaju o BiH nedavno ponovo istakla da praktično nije urađen napredak u borbi protiv korupcije.





I nalazi TI Monitoringa provođenja antikorupcionih reformi pokazuju, kako je kazala, da u ključnim oblastima nije bilo napretka, a i dalje je ogroman jaz između onoga što propisuje zakonski okvir i načina na koji se on provodi.





- Ključni problem je u tome što institucije, zadužene za provođenje antikorupcijskih zakona, nemaju adekvatne nadležnosti niti kapacitete, a postoje i nastojanja da se uspostavi politička kontrola nad nezavisnim institucijama koje bi trebalo da provode zakon - kazala je.





Navodi da nisu omogućeni ni osnovni mehanizmi integriteta i nezavisnosti pravosuđa "pa je tako u posljednjem periodu došlo do hapšenja, ali je pitanje da li će to dovesti do pravosnažnih presuda".





Direktor APIK-a Hasim Šabotić opisao je borbu protiv korupcije kao dugi proces te naglasio da BiH u toj oblasti ima prilično dobar zakonski okvir, strategije i druge dokumente.





- Mislim da smo napravili neke pomake, što se i vidi. Ipak, sama Agencija nije sredstvo za borbu protiv korupcije, ni sve institucije s javnom ovlaštenjima nisu samo karika za borbu protiv korupcije. Za to je potrebno stvoriti neraskidivu vezu među svim akterima u društvu - naglasio je.