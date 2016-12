SARAJEVO, 9. dec.2016









U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano vrijeme uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost. Dio prijepodneva po kotlinama u centralnim i istočnim područjima Bosne bit će sa maglom ili niskim oblacima. Na sjeveru zemlje magla i niska oblačnost može se zadržati i veći dio dana. Vjetar će biti slab. U Bosni južnog i jugozapadnog smjera, a u Hercegovini sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 5 i 10, a na jugu BiH od 11 do 14 stupnjeva.





U subotu će u Bosni i Hercegovini biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab. U Bosni južnog i jugozapadnog smjera, a u Hercegovini sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom će se kretati između -5 i 0, na jugu zemlje od 0 do 4, a najviša dnevna između 8 i 14 stupnjeva.





U nedjelju će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano vrijeme. Vjetar će biti slab, južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom će iznositi između -3 i 2, na jugu BiH od 2 do 6, a najviša dnevna većinom između 8 i 14 stupnjeva.