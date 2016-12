Sabrina Tubić je prije više od pet godina pokrenula svoj blog, a sada već živi i zarađuje isključivo od blogovanja i vlogovanja. Zarađuje na reklamama, promocijama i sponzorskim ugovorima. Kaže da je uvijek pozitivna i nasmijana. Za namćore ne mari...





(Magazin Start BiH)









Online svijetom vladaju blogeri, a iako je u BiH to polje još uvijek prilično nerazvijeno, dvadesetsedmogodišnja Sabrina Tubić, iz Kalesije, pokazuje da ne zaostajemo za svjetskim standardima. Sabrina je prije više od pet godina pokrenula svoj blog, a sada već živi i zarađuje isključivo od blogovanja i vlogovanja.





- Na samom početku karijere sam ja bila ta koja je kontaktirala sponzore i tražila suradnju! Danas oni mene kontaktiraju, mada, ukoliko mi se neki sponzor sviđa, sama pošaljem poslovnu ponudu. Uglavnom, zarađujem na reklamama, promocijama i sponzorskim ugovorima. U zavisnosti od toga kakva vam je kvaliteta objava, vaše blogersko iskustvo, kvaliteta bloga, prethodne saradnje, za jednu reklamu se okvirno može zaraditi od 50 do 2000 dolara - kaže Sabrina.









JESAM SE NADALA: Osim što je modna blogerka i youtuberka, ova mlada djevojka je i diplomirani pedagog - psiholog, a ideja za blogovanje je proizašla iz njene opsesije za modom još dok je bila tinejdžerka. Poslije srednje škole i kada je prvi put posjetila stranicu lookbook.com, tu je našla inspiraciju i odmah je znala da je to ono što želim raditi. Bila je uporna i nije odustajala, pa je svoju prvu zaradu ostvarila nakon dvije godine blogovanja. Tada su to bile nešto sitnije pare, a danas već živi od toga.





- Nisam očekivala da ću se moći profesionalno baviti ovim poslom i zarađivati od njega. Jesam se nadala. Sada sam i više nego sretna što sam uspjela doći do ovog nivoa na kojem sam danas - kaže Sabrina.













Na početku je svoju publiku pridobila čestim objavama i zanimljivim sadržajem, a vremenom je dobila priliku da radi reklame. Njeni saradnici dijelili bi njene slike i objave i tako širili njen krug publike. Danas Sabrina, zahvaljujući blogovanju, ugodno živi, nema potrebe da razmišlja o dodatnom poslu. Najveću podršku nalazi u porodici, a na ulicama je zemljaci prepoznaju i daju podršku za njen rad.





- Porodica mi je uvijek bila najveća podrška. Ranije su primijetili da je ovo nešto u čemu se ja pronalazim u potpunosti i to su veoma lako prihvatili. Odustala sam i od rada u svojoj struci! Imala sam ponuda za posao, ali nisam prihvatila jer više uživam u ovom poslu. Danas me već prepoznaju na ulici, cure traže da se fotografišemo zajedno i naravno da mi sve to godi. Ima i negativnih komentara, naravno. Neka, ne smeta! To je prirodno i uvijek će biti onih ljudi koji vas ne vole! Imam savršenu taktiku za negativne komentare! Ignorišem ih! Uvijek sam pozitivna, nasmijana i raspoložena i takve ljude želim oko sebe. Za negativne nema mjesta - kaže Sabrina.









KAKO RADI: Ona na svom blogu piše o modi, ljepoti, predstavlja publici svoje odjevne kombinacije i ono što je u trendu, prati svjetska modna dešavanja i trudi se biti u toku. Dijeli publici svoja iskustva sa raznih putovanja. Također, na svom youtube-kanalu dijeli savjete koji su njoj pomogli kada je u pitanju ljepota ili fitnes rutine, a uz sve to trudi se nasmijati i oraspoložiti svoju publiku, te im prenijeti pozitivnu energiju i vedrinu.





- Ustvari, predstavljam svoj životni stil čitaocima i gledaocima. Moj tipični radni dan započinje odlaskom u teretanu. Moram dosta vježbati kako bih održavala figuru zbog posla kojim se bavim. Zatim, sat do dva odvajam za mailove, poruke i poslovnu suradnju. Nakon toga radim shootinge ili snimam video. Poslije toga slijedi obrađivanje fotografija i videa, koji mi oduzimaju nekad i do pet sati radnog vremena - pojašnjava Sabrina.









Ideje za sve što radi joj se često, kaže, javljaju same, a često dobiju i neke univerzalne teme koje svi onda obrađuju na svoj način.





Javlja joj se i publika sa svojim zahtjevima i idejama koje ona realizuje.

- Izgled bloga sam sama osmislila. Imala sam stručnu pomoć prilikom izrađivanja moje ideje kroz platformu. Sve ostalo radim sama, pišem postove i objavljujem. Planiram uvesti i neke novitete na blogu i youtube kanalu. Ostanite uz mene, pa ćete vidjeti! - kaže naša sagovornica te dodaje da joj je fotograf njen muž Dino, koji joj pomaže i oko snimanja.









INSPIRIŠE JE: Publiku ima kako u BiH tako i širom svijeta, pa tako kombinuje engleski i bosanski jezik na svojim objavama. I 90 posto ljudi sa kojima radi je iz inostranstva, pa im se prilagođava.





- Što se tiče bloga i instagrama, imam publiku iz cijelog svijeta, trenutno najviše iz Engleske, Australije i SAD zato što dosta radim sa njima, a na Youtubeu i Facebooku je mahom domaća publika - priča Sabrina.





Inspiraciju, veli, nalazi svuda oko sebe. Inspirišu je i svjetski blogeri, youtuberi i instagrameri. Ogromnu inspiraciju pronalazi u putovanjima. Bila je na Maldivima i Baliju. Prokomentarisala je i modnu osviještenost ljudi u BiH te zaključila da ima onih koji se zaista trude.





- Znam puno ljudi koji imaju dobar stil odijevanja, trude se biti drugačiji i izaći iz okvira. Sretna sam zbog toga. Željela bih da ima još mnogo takvih, da pokažemo svijetu da i mi vrijedimo i da pratimo trendove - kaže ova mlada Bosanka.





VOLIM BiH: Često dobija mailove i poruke u kojima ljudi od nje privatno traže savjete, a ona se trudi da svima odgovori i uvijek joj je drago kada vidi da ljudi imaju veliku želju da rade na sebi. Nemoralnih ponuda za sada, kaže, nije imala, a u posljednje vrijeme dobija puno poziva da se pojavljuje na raznim otvorenjima i promocijama, što je veoma često obostrana saradnja. Još uvijek nije sigurna da li će ostati u BiH ili će svoju sreću ipak potražiti negdje drugo.





- Volim BiH i trudim se podići svu blogersku i youtubersku scenu na veći nivo, ali ukoliko bi mi iskrsnula neka ponuda koju ne bih mogla odbiti, prihvatila bih je - iskrena je Sabrina.





Ističe kako su danas ideali ljepote precijenjeni i kako ona ustvari želi svima da pokaže da mogu izgledati lijepo uz malo truda. Objašnjava da nam se nameću nerealni standardi koje je veoma teško dostići, te ona svime što radi želi pokazati da se može izgledati lijepo i ako niste pravi „model“ i niste savršeni. Trudi se da kroz svoje video-uratke i objave nauči publiku da vole sami sebe, te da malim trikovima mogu bolje izgledati. Inače, Sabrinu su, zbog njenih oblina, prozvali bosanskom Kim Kardashian.





KAKO SABRINA KAŽE: Za sve one koji imaju problema sa kosom, napose farbanom, Sabrina je pripremila mali, korisni trik za njen bolji rast i kvalitet. Evo kako to Sabrina radi.





U manju zdjelicu staviti jedno jaje, a onda dodati 4-5 kapljica arganovog ulja, supenu kašiku kokosovog ulja i na kraju supenu kašiku maslinovog ulja. Smjesu dobro izmiješati i, kako Sabrina kaže, dobit ćete savršene sastojke. Prema njenoj preporuci, maska se može koristiti jednom sedmično, nanosi se na suhu kosu, prije pranja i to od korijena, a onda na cijelu dužinu kose.





Ostavite da stoji do sat vremena, ne više, kaže Sabrina i pojašnjava da će, zbog velike količine proteina, ova maska savršeno oporaviti kosu od vrha prema korijenu.





ČAJ IZ PATIKE: Sabrina, osim onih za ljepotu, ima i praktične savjete za koje kaže da će nam promijeniti ili olakšati život. Jedan od tih trikova je posluživanje grickalica iz vrećice bez prosipanja i prljanja tanjira.





- Zubima napravite rupicu na sredini kesice, a onda lagano papir od kesice vrtiti u krug, odvajati i početi praviti mali tanjir. Sve je na jednom mjestu, neće se rasipati i nećete prljati suđe - pojašnjava Sabrina.





Ima ona i savršen mali trik za uklanjanje neugodnog mirisa iz patika. Vrlo je jednostavno: uzeti dva filtera bilo kojeg čaja i staviti u patike da prenoće. Ili pak, ukoliko zakucavate ekser, kako biste izbjegli udarac po prstima, umjesto prstima ekser držite štipaljkom!