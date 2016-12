Dvadesetosmogodišnja Mostarka Adaleta Husić je među prvim ženama u BiH koje otvoreno govore o svojoj seksualnoj orjentaciji, iako to nije jednostavno i nerijetko bude skupo plaćeno. Prenosimo samo dio onoga što je ova hrabra žena izjavila za magazin Start BiH.:

- U obitelji sam uvijek imala slobodu izražavanja i dijelom su prihvatali da sam sklona ženama, ali me nisu podržavali onako kako bih ja to željela. Zapravo, nikada nisam imala priliku da popričam sa njima na tu temu jer bi uvijek prelazili na novu temu i ti razgovori uglavnom nisu vodili nigdje. Bilo je situacija kada bih neku od svojih djevojaka upoznala sa mamom i nakon nekog vremena ona bi ju prihvatila, ali i dalje je imala stav kao „radi ti šta god misliš da je ispravno, ali neka to bude dalje od nas, susjeda, kvarta u kojem živimo“. To je ona rečenica koja me svaki put i iznova zaboljela jer, pored mojih sestara, i ja sam njena kćerka, ista kao i moje sestre, ali drugačijih sklonosti i razmišljanja o sebi i drugim, posebno LGBT-osobama - priča Adaleta.