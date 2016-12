DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN









1507. - Njemački kartograf Martin Valdzemiler objavio je prvu geografsku kartu novog kontinenta, kojem je dao naziv Amerika, prema imenu italijanskog moreplovca Ameriga Vespuccija.





1774. - U Austriji na snagu stupio je Edukativni statut Johana fon Felbigera, prvi državni obrazovni sistem u svijetu.





1792. - Vođe žirondinaca u Francuskoj revoluciji donijele su odluku da izvedu na sud kralja Luju XVI. Revolucionarni sud ga potom osudio na smrt i kralj 1793. pogubljen na gijotini.





1833. - Rođen je pisac Jovan Jovanović - Zmaj, liričar bogate invencije, prema ocjeni književne kritike "pjesnički izraz duhovnog i duševnog života srpskog naroda" u drugoj polovini 19. vijeka.





1864. - Odobren je 13. amandman od strane Senata i Predstavničkog doma godinu dana kasnije. To je bio prvi od tri "rekonstrukcijska amandmana" u američkom Ustavu.





1877. - Američki pronalazač Thomas Edison u West Orangeu, u New Jerseyu, demonstrirao prvi zvučni snimak, pjesmu "Mary Had a Little Lamb".





1889. - Umro je američki državnik Jefferson Davis, predsjednik Konfederacije Država Amerike tokom građanskog rata od 1861. do 1865. Poslije poraza južnih država u građanskom ratu je uhapšen, ali je 1867. pušten iz zatvora bez suđenja.





1916. - Njemačke trupe u Prvom svjetskom ratu ušle su u rumunsku prijestonicu Bukurešt.





1917. - Finski parlament u Helsinkiju proglasio je nezavisnost Finske, koju je priznala sovjetska Rusija. Finska od vremena ruskog cara Aleksandra I gubila je teritorije, a poslije Napoleonovih ratova 1809. postala je rusko veliko vojvodstvo.





1921. - Velika Britanija potpisala je mirovni sporazum sa Irskom, prema kojem je uspostavljena Irska Slobodna Država kao članica Britanskog komonvelta.





1925. - Italija i Egipat potpisali sporazum o granicama talijanske kolonije Libije.





1938. - Francuska i Njemačka potpisale su sporazum o nepovrijedivosti međusobnih granica, koji su Nijemci poništili u Drugom svjetskom ratu.





1941. - U Bici za Moskvu počela je protivofanziva Crvene armije protiv Nijemaca, koji su stigli na 25 kilometara od Moskve. Do kraja februara 1942. njemačke trupe pomjerene su na 200 kilometara od Moskve.





1942. - U Bosanskom Petrovcu, za vrijeme Drugog svjetskog rata, osnovan je Antifašistički front žena (AFŽ), ženska društveno–politička organizacija.





1970. - Poljski lider Vladislav Gomulka i njemački kancelar Willy Brandt u Varšavi potpisali su sporazum o normalizaciji poljsko-njemačkih odnosa. Brant tom prilikom na koljenima pred spomenikom poginulim herojima ustanka u Varšavskom getu odao je poštovanje žrtvama njemačkog nacizma.





1971. - Indija je priznala Bangladeš, bivši Istočni Pakistan, a Pakistan uzvratio prekidom diplomatskih odnosa sa Indijom.





1978. - Španci na referendumu izglasali nov Ustav, prema kojem je Španija definisana kao ustavna monarhija s parlamentarnom demokratijom.





1988. - Umro je Roy Orbison, jedna od najvećih zvijezda američke pop i kantri-muzike.





1999. - Sud Ujedinjenih nacija za ratne zločine u Ruandi osudio je na doživotni zatvor Džordža Rutagandu, lidera naoružanih grupa Huta, za genocid počinjen 1994. u Ruandi.





1999. - Kandidat VMRO-DPMNE Boris Trajkovski pobijedio na predsjedničkim izborima u BJRM.