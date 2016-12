ZAGREB, 6.dec.2016









Sjedinjene Države kao jedan od jamaca Daytonskih mirovnih sporazuma ostaju privržene tom modelu suverenosti i teritorijalnog integriteta BiH, ali je u toj zemlji potrebno reformirati izborni sustav, izjavio je zamjenik pomoćnice američkog državnog tajnika za europska i euroazijska pitanja Hoyt Brian Yee.





"Privrženi smo daytonskom modelu, suverenosti i teritorijalnom integritetu BiH. To ne znači da ne treba doći do promjena (...) apsolutno vjerujemo da se izborni sustav mora reformirati", kazao je Yee novinarima u Zagrebu.





Vlada u BiH ne funkcionira na razini na kojoj može zadovoljiti potrebe ljudi i ne može osigurati razinu sigurnosti i prosperiteta koju treba, kazao je.





Yee smatra da će reformski proces potaknuti promjene u zakonodavstvu koje će naposljetku zahtijevati i promjene ustava.





"Ali ne krećemo od toga da nam promjena zakona ili ustava bude cilj sam po sebi. Cilj je promijeniti okolnosti kako bi se poboljšalo funkcioniranje vladinih struktura i institucija da rade posao za koji su uspostavljene", dodao je Yee koji je na postojeću dužnost došao s položaja drugog čovjeka američkog veleposlanstva u Zagrebu.





Ne smije biti tabua





Smatra da je potrebno razgovarati s čelnicima BiH i oba entiteta i središnjim rukovodstvom o tome kako postići tu razinu funkcionalnosti.





Kazao je da SAD želi razgovarati s partnerima u EU, uključujući i Hrvatsku, te s bh. Hrvatima, Srbima i Bošnjacima o tome što smatraju da je neophodno i moguće učiniti prije izbora u jesen 2018. godine.





Ističe pritom kako iskustvo govori da je u izbornoj godini teško donositi teške odluke.





"To znači da mi kolektivno, kao međunarodna zajednica, imamo 2017. da promijenimo izborni sustav, unesemo promjene u strukture vladavine zakona i gospodarsku strukturu kako bi bile uspostavljene prije izbora", kaže Yee.





"Po našem sudu, bilo bi to vrlo nesretna činjenica da se nacionalni izbori ponovo održe prema istim pravilima", kazao je američki dužnosnik, podsjetivši na zabrinutosti i Ustavnog suda BiH i Europskog suda za ljudska prava oko načina kako se biraju dužnosnici.





"Vjerujemo da ne bi smjelo biti nikakvih tabua oko nekih stvari", rekao je Yee, upozorivši pritom da "istovremeno ne trebamo biti preambiciozni", već utvrditi što je u godini prije izbora nužno i moguće izvesti.





Naravno, nastavio je, na ljudima i izabranim čelnicima BiH je da donesu odluke, a SAD je tu da pomogne u pronalaženju rješenja. Istaknuo je kako Zagreb i Washington dijeli isti interes - snažnije reforme koje će BiH omogućiti integraciju.





Radikalizacija nije svojstvena samo BiH





Govoreći o gospodarskom napretku kao glavnom prioritetu svih zemalja jugoistočne Europe, Yee podsjeća da je BiH jedna od najsiromašnijih u Europi.





"Gospodarstvo je i dalje najveći izazov za većinu vlada na jugoistoku Europe, ali i šire. Uz to, izazov predstavlja i jačanje osjeća sigurnosti, kako bi ljudi znali da su sigurni od terorizma, organiziranog kriminala ili zloćudnih aktera izvana", rekao je Yee, ističući i problem u BiH: najveći broj stranih boraca po glavi stanovnika.





Što se radikalizacije tiče, ocijenjuje da to nije samo nešto što se događa u BiH već u cijeloj regiji i Europi.





"Taj fenomen jača. Ponekad jest povezan s religijom, a ponekad ne. Kakvi god da su izvori radikalizma, prijetnja za stabilnost zemalja u regiji postoji, posebice u zemljama sa slabim insitucijama", kazao je Yee.





Na Hrvatsku, nastavio je, direktno utječu događanja u BiH zbog 1000 kilometara duge granice koju dijele dvije zemlje.





"Hrvatska je zbog svog zemljopisnog položaja prva na udaru", kazao je Yee.





Uvjeren je, međutim, što se tiče BiH, da većina ljudi želi da njihova zemlja uđe u EU i dijeli sve prednosti tog članstva.





"EU je i dalje, bez obzira na svoje probleme, blistava nada za ljude u BiH, sve dok Unija drži vrata otvorena za zemlje jugoistočne Europe ", smatra Yee koji će se danas sastati s bosanskohercegovačkim dužnosnicima u Sarajevu.





SAD i Rusija ne surađuju na Balkanu





Osvrnuvši se na specifične prijetnje u hrvatskom neposrednom susjedstvu, Yee je spomenuo Rusiju, zemlju s kojom SAD surađuje na područjima na kojima im se interesi poklapaju ili su slični.





"No, to očito nije uvijek slučaj. Što se zapadnog Balkana tiče, Rusija je jasno dala do znanja da ne podržava integraciju zemalja poput Crne Gore u NATO, kao niti njihovu integraciju u EU", kazao je Yee.





"Mislim da Rusija pokušava usporiti, ako ne i spriječiti proširenje NATO-a i EU-a. To je izazov za Hrvatsku i za ostatak regije koji zagovara daljnju integraciju", istaknuo je i dodao da to "ne znači nužno i rizik od sukoba", ali jest pitanje s kojim se treba pozabaviti.





Smatra važnim da se te zemlje jasno izjasne prema Rusiji, ali i partnerima u EU i NATO-u jesu li predane reformama kako bi se pridružil Uniji ili Sjevernoatlantskom savezu.





Glede već "ozloglašenog umora od proširenja", Yee zamjećuje i umor u zemljama aspiranticama i poručuje objema stranama da moraju "naporno raditi ".





EU im mora pomoći iznijeti nepohodne promjene, dok aspiranti moraju ubrzati tempo reformi i uvjeriti EU i NATO u korisnost novih članica.





"To je bio izazov za Crnu Goru - uvjeriti NATO da će biti snažniji s novom članicom. I Crna Gora je uspjela", kazao je Yee i dodao da zemlje zapadnog Balkana moraju "stalno demonstrirati tu volju i privrženost reformama".





Po njegovom sudu sada je važno zadržati " taj reformski zamah", a kao veliki izazov drži i jačanje institucija koje nisu direktno vezane uz ekonomiju, ali imaju učinak na demokraciju, navodeći civilno društvo, slobodu medija, profesionalno novinarstvo i pluralizam medijskih izvora.





"Mislim da u ovoj regiji postoji deficit te vrste novinarstva", kazao je Yee, ocjenjujući da su "vlade snažnije što je jača oporba".





Trumpova administracija neće mijenjati politiku prema jugoistočnoj Europi





Na pitanje o novoj američkoj administraciji koja ulazi u Bijelu kuću 20. siječnja, Yee je kazao da se politika SAD prema jugoistočnoj Europi unazad barem 20 godina temeljila na obostranoj suglasnosti glede američkih interesa u regiji, a to su stabilnost, sigurnost i prosperitet.





"Ne mogu zamisliti da će iduća administracija smatrati da ti interesi više nisu valjani. Vrlo je vjerojatno da će vaši i naši interesi ostati isti", kazao je Yee.





"Izazov koji ostaje, vaš i naš, jačanje je odnosa SAD-a i Europe, uključujući Hrvatsku", zaključio je američki dužnosnik koji se jugoistočnom Europom bavi posljednjih 20 godina.