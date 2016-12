LOS ANGELES, 2.dec.2016









Boksačke rukavice Muhammada Alija i kutija cigara koju je potpisao vođa kubanske revolucije Fidel Castro naći će se u subotu na aukciji u Los Angelesu među više od 500 predmeta povezanih sa sportom.





Očekuje se da će Alijeve rukavice iz borbe u kojoj je 1970. u Madison Square Gardenu porazio Oscara Bonavenu biti prodane za više od 60.000 dolara, rekao je Darren Julien iz aukcijske kuće Julien's Auctions.





"To su doista važne rukavice jer su očito nošene u borbi, ali i zato što se predmeti koje je nosio u borbama ne pojavljuju često na aukcijama", rekao je Julien.





Drugi ključni predmet koji je pripadao pokonjnom Aliju je kutija cigara koju je potpisao Fidel Castro koji je preminuo prošlog tjedna u 90. godini života. Ali je kutiju dobio na dar kada je sa svojim dugogodšnjim prijateljem Howardom Binghamom 1998. posjetio Kubu u okviru humanitarne inicijative, javlja Hina.





"To je doista postao važan predmet zbog nedavne Fidelove smrti", rekao je Julien.





Ta dva predmeta su među najatraktivnijima na aukciji "Ikone i idole: Sport 2016" koja će se održati u subotu u Los Angelesu. Na aukciji će biti ponuđeno više od 500 predmeta povezanih sa sportom, od baseballa do automobilizma.





Alijevi predmeti, među kojima ima profesionalnih i osobnih. dolaze od fotografa Binghama. Legenda boksa Muhammad Ali umro je u lipnju u dobi od 74 godine nakon duge borbe s Parkinsonovom bolešću.





Očekuje se da će štitnik za zube s autogramom koji je Ali nosio u čuvenoj borbi "Rumble in the Jungle" (Grmljavina u džungli) 1974. godine biti prodan za više od5.000 dolara.





No Julien očekuje da će biti prodan za mnogo više "jer je jedinstven predmet iz povijesne borbe".





Na aukciji će biti ponuđeni i predmeti koji su pripadali brazilskoj nogometnoj zvijezdi Peleu, ukljjuučujući njegovu majicu iz utakmice između Santosa i Chelsea 1971., koja se procjenjuje na 8000 dolara, i novija osobna putovnica procijenjena na 2000 dolara.