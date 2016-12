SARAJEVO, 2. dec.2016









U toku jučerašnjeg dana kvalitet zraka je ozbiljno narušen na gotovo svim mjernim mjestima u Federaciji BiH, potvrđeno je Feni iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.





Na svim mjernim mjestima (Tuzla, Lukavac, Zenica, Sarajevo, Goražde i Jajce) izmjerene su srednje dnevne vrijednosti prašine PM10 (čestice promjera manjeg od 10 mikrometara) više od 50 ug/m3, što čini zakonski propisanu graničnu vrijednost za ocjenu kvaliteta zraka. U Goraždu i Jajcu je riječ o dosta manjim koncentracijama nego u Sarajevu, Tuzli i Zenici, kazao je Feni Enis Omerčić iz Sektora životne sredine Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.





Izuzetak čini pozadinska stanica Ivan-sedlo gdje se takva prekoračenja i ne očekuju.





U Tuzli i Lukavcu se ne vrše mjerenja prašine PM10 nego prašine PM2.5 (promjer čestica manji od 2.5 mikrometara) te za ovaj parametar i ne postoji zakonski propisana granična vrijednost. S obzirom na to da se mjereći PM10 uvijek mjere i manje čestice sigurno je da bi vrijednosti PM 10 u Tuzli i Lukavcu morale biti više od izmjerenih vrijednosti PM 2.5 , odnosno prekoračiti propisane granične vrijednosti, pojasnio je Omerčić.





Istakao je da su se "u Sarajevu srednje dnevne vrijednosti koncentracije prašine PM10 kretale od 100 do 160 ug/m3 na mjernim mjestima, u Zenici od 90 do 140, a u Tuzli su se koncentracije prašine PM2.5 kretale od 100 do 160".





Na mjernim mjestima u Lukavcu, Tuzli i Zenici jučer je došlo i do prekoračenja zakonom propisanih graničnih vrijednosti za sumpordioksid (125 ug/m3/24h) - U Lukavcu 127 ug /m3, u Tuzli od 180 do 230 ug/m3 i u Zenici i od 115 do 255 ug/m3. Na ostalim mjernim mjestima nije dolazilo do prekoračenja sumpordioksida niti drugih mjerenih parametara kvaliteta zraka, kazao je Omerčić.





Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH navode da se "danas, niti u danima vikenda ne očekuju značajne promjene opšte meteorološke slike koja bi mogla da utiče na značajno poboljšanje kvalitete zraka".