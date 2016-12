PODGORICA, 1.dec.2016









Crnogorski predsjednik Filip Vujanović očekuje spremnost Rusije da pomogne u rasvetljavanju formiranju terorističke grupe koja je imala naum da stvori kaos u Crnoj Gori na izborni dan.





Vujanović je gostujući na Pink M tv rekao da to bio žestoko zlokobno koncipiran naum i da misli da se pokazalo da sve ono što su rizici i strahovi kroz uspješnu aktivnost da je produkovalo rezultat koji se pretvara u kompliment Crnoj Gori, prenosi Tanjug.





"Dakle, Crna Gora je pokazala, u jednoj ozbiljnoj akciji koja je, kako je to sjajno rekao premijer Srbije, imala ozbiljan inozemni element, da je Crna Gora u stanju da jednu tako ozbiljnu akciju prekine, da liši slobode one koji su sudjelovali u njoj i identifikuje one koji nisu lišeni slobode i tako pokaže ozbiljnost države", rekao je Vujanović.





Uz napomenu da je to dovoljno od predsjednika države, Vujanović je rekao da misli da ne treba da komentiera kaznene postupke koji su u tijeku, posebno zbog svojih profesionalnih aktivnosti prije obavljanja državnih funkcija.





Kazao je da specijalnog tužioca nije kontaktirao ni jednom jedinom prilikom jer, kako kaže, ničim ne želi da utiče na rad tužiteljstva.

Vujanović je ocijenio da se u ovom slučaju Srbija krajnje odgovorno i ozbiljno postavila, a sve državne strukture su se maksimalno i ozbiljno uključile.





"Time smo pokazali da smo države - prijatelji, pre svega. Ja bih kazao da se i Rusija, sa zvaničnih državnih adresa, pokazala da je na apsolutnoj distanci od toga, da nema nikakve veze sa dvije osobe koja su ekstremni nacionalisti koji stoje na čelu te grupacije. A, kroz to, verujem da je Rusija pokazala i spremnost da učestvuje u postupku ispitivanja tih osoba i utvrđivanju istine koja se ne može utvrditi bez definitvnog saznanja njihovih aktivnosti i ja očekujem spremnost Rusije da u svemu tome pomogne", kazao je crnogorski predsednik.





Vujanović smatra da je ovaj slučaj jedan od najznačajnijih pravosudnih predmeta u istoriji Crne Gore, svakako najznačajniji od obnove njene nezavisnosti.





Na pitanje o pritisku iz Rusije, kroz izjave nekih bivših, ali i aktuelnih ruskih činovnika, Vujanović kaže da je za njega najvažnija izjava ruskog predsednika Putina. Bilateralni odnosi dvije zemlje, kako kaže, na niskoj su razini, ali zbog ukupnih kretanja na međunarodnoj političkoj sceni.

Rusija je, kaže Vujanović, među našim političkim prioritetima.





"Ali, ni u jednoj prilici nismo prešutili naše osnovne prioritete - evroatlantske ciljeve. Promijenio se, od 2013. godine, globalni okvir, a time i retorika Rusije. Ali, mislim da se suštinski nije promijenila politika Rusije - da ima dobre odnose sa Crnom Gorom", kazao je Vujanović.





Vujanović je, kaže, apsolutno ubijeđen da će Crna Gore vratiti odnose s Rusijom na potrebnu razinu.





"To je i interes NATO-a. NATO, također, iz sasvim jasnih, globalnih razloga, želi da sa Rusijom ima odnos koji će biti primjeren potrebi globalnog delovanja. I zbog borbe protiv terorizma, koji je globalni problem, a ta borba bez suradnje NATO-a i Rusije nema svoju punoću, i zbog potrebe da se sirijsko pitanje zajednički rješava i na kraju, u potrebi da se zajednički deluje u kontroli nuklearnog naoružanja ili razoružanja", rekao je Vujanović.