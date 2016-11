Sarajevo, 29. novembra 2016. godine



(s.r.)



Danas je u Opštinskom sudu u Sarajevu, saslušanjem tri svjedoka, nastavljen glavni pretres u okviru suđenja bivšem direktoru sarajevske Osnovne škole „Isak Samokovlija“ Kenanu Vučjaku kog Tužilaštvo kantona Sarajevo tereti da je uzimao mito od Adaleti Hasović, direktorice agencije „Fox Travel“ koja je organizovala eskurzije.

Saslušana su tri svjedoka: Dizdar Edina i Šabić Emina koje su zaposlene u OŠ „Isak Samokovlija“ i Solak Fahrudin koji je bio predsjendik Školskog odbora u toj Školi.

Svjedokinja Dizdar, inače učiteljica, je govorila da je u maju 2014. godine i njen razred išao u školu u prirodi koju je organizovala agencija "Fox Travel", da je cijena bila 200 KM koje su roditelji davali u ratama, da je novac skupljala ona i predavala ga sekretarici Škole, da je jedan broj učenika, između 6 i 10, odustao nakon poplava koje su se dogodile te godine i da su roditelji tražili da im se vrati novac, te da je direktor obećao da će o tome razgovarati sa Agencijom. Rekla je da je kasnije direktor dao novac za 4 roditelja. Tužilac Senad Osmić je pitao da li ona zna nešto o porijeklu tog novca, da li je svjedočila da je njemu neko dao taj novac ili da ga je on podigao iz banke, na šta je ona odgovorila da ne zna. Optuženi Vučjak je pojasnio da je to bio njegov novac i da Agencija, kada vrši povrta novca daje potvrdu koje u ovom konkretnom slučaju nije bilo.

Svjedokinja Šabić, inače razrednica jednog osmog razreda 2014. godine, da je iz njenog razreda na ekskurziju išlo 26 učenika i da niko nije odustao zbog poplava; da su iz drugih razreda neki učenici možda odustali, ali da ne zna pouzdano; da je cijena ekskurzije bila nešto više od 400 KM, da se isšlo u Budimpeštu; da su neki učenici željeli ići, ali nisu imali novac i da je za njih direktor obezbjedio putovanje; da je pred put na ekskurziju dobila dnevnice u iznosu od oko 800 KM i da su njih tri razrednice razrednice, koliko ih je te godine išlo na ekskurziju, od svojih dnevnica dale po 200 KM četvrtom nastavniku koji je išao s njima kao pratnja i ispomoć; da je tokom planiranja ekskurzije sretala direktoricu agencije "Fox Travel". Na pitanje tužioca da li je potpisala putni nalog ili priznanice za primljene dnevnice odgovorila je da se ne sjeća, ali da vjerovanto jeste, a na pitanje da li je u putnom malogu pisalo da li nastavnici imaju pravo na dnevnice ili ne, odgovorila je da ona to ni je pažljivo čitala. Na pitanje tužioca da li zna šta stoji u ugovoru između Škole i Agencije, Šabić je rekla da je to njoj prvo razredništvo, da ne zna detalje i da možda više o tome znaju nastavnice koje su bile vođe puta, te da sa direktoricom "Fox Travela" nikada nije razgovarala o eventualnim obavezama Agencije prema nastavnicima i školi. Vučijak je nakon ovog ispitivanja samo objasnio da su dnevnice obaveza Ministarstva obrazovanja u Vladi kantona Sarajevo, ali da, kako Ministarstvo nema novca za te namjene, agencija nude dnevnice.

Svjedok Solak je pojasnio da je nekoliko godina bio predsjednik Školskog odbora OŠ „Isak Samokovlija“, da je Vučjak jako dobar direktor i da su ga tri puta predlagali za određene nagrade koje je on odbijao uz obrazloženje da je novac potrebniji za uređenje škole nego za nagrade za njega; da je proceduru oko organizacije ekskurzije, što podrazumijeva i javni poziv i prikupljanje ponuda od agencija koje organizuju putovanje, vodilo Vijeće roditelja i da su oni kao Odbor samo dobivali izvještaj o provedenoj proceduri. Na Vučjakovo pitanje da li je bilo pritužbi na njegov rad, Solak je rekao da se nikada niko nije žalio iako su mogli, i anonimno i s potpisom. Na pitanja tužioca da li zna da agencije ponude za ekskurzije šalju prvo direktoru i da prvo direktor pregovara sa agencijama, Solak je rekao da to ne zna. Na ovo je reagovao Vučjakov advokat pitanjem da li zna da je agencija Fox Travel favorizovana i preporučena od Ministarstva na šta je Solak odgovorio da ne zna ni to.

Podsjećanja radi, Magazin START BiH je pisao o ovom slučaju: nakon što je 2014. godine, nakon velikih majskih poplava, veliki broj učenika odustao od ranije plaćene ekskurzije, Vučjak je navodno od agencije Fox Travel tražio da vrati novac djeci koja su odustala, a Hasović je to prijavila policiji kao pokušaj reketiranja. Vučjak je uhapšen u trenutku kada je preuzimao kovertu s novcem, prema njegovim riječima - vraćenim novcem za roditelje čija djeca ne idu na ekskurziju, a prema tvrdnjama Hasović i Tužulaštva KS - mitu za izbor upravo te agencije. Vučjak je ovim povodom bio tri mjeseca u istražnom pritvoru.

Suđenje se nastavlja za sedam dana ispitivanjem samog Vučjaka nakon čega lsijede završne riječi za koje je tužilac zatražio da se iznose istog dana što je sudija uvažio.