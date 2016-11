DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN





1520. - Ferdinand Magellan došao do Tihog okeana. Tjesnac na samom jugu južnoameričkog kontinenta tražili su već godinama. Nakon što je Magellan poginuo na Molučkim otocima šest mjeseci kasnije, jedan brod iz njegove flote uspio je stići do Španjolske i postati prvi koji je obišao svijet.





1814. - The Times su postale prve novine tiskane pomoću automatskih preša.





1821. - Centralno-američka država Panama proglasila je nezavisnost od Španjolske i pridružila se Kolumbiji.





1830. - U Beogradu na Tašmajdanu u prisustvu kneza Miloša i beogradskog paše svečano je pročitan hatišerif turskog sultana Mahmuda II o autonomiji Srbije. Turci su nakon toga prodali svoja imanja Srbima i napustili Beograd.





1843. - Proglašena je nezavisnost Havaja.





1905. - U Dublinu je Arthur Griffith osnovao partiju Sinn Féin, čiji je glavni zadatak bila borba za osamostaljenje Irske od Velike Britanije. Sinn Fein ("Mi sami" prevedeno sa irskog jezika), političko je krilo IRA-e i republikanska stranka, nekad je bila vođena ideologijama socijalizma i irskog republikanizma. Zalaže se za sjedinjenje Sjeverne Irske sa maticom zemljom. Njihovi predstavnici su u Dail na Eirannu (Irskom parlamentu)..





1912. - Nakon 400 godina turske vladavine, Albanija je proglasila nezavisnost.





1919. - Amerikanka, Nancy Astor je postala je prva žena koja je ušla u britanski parlament.





1920. - U Kraljevini Srba Hrvata i Slovenaca (SHS) su održani prvi izbori za Ustavotvornu skupštinu. Najveći broj glasova su dobili demokrati (92 mjesta u Skupštini) i radikali (91 mjesto) od ukupno 419 mandata, a iznenadili su komunisti sa 50 poslaničkih mjesta. Žene, pripadnici vojske i pripadnici nacionalnih manjina nisu mogli glasati.





1939. - Umro je izumitelj košarke, Kanađanin James Naismith. Košarku je izumio dok je bio učitelj tjelesnog odgoja na YMCA školi u Springfieldu u Sjedinjenim Američkim Državama.





1941. - Crvena armija u Drugom svjetskom ratu izbacila trupe nacističke Njemačke iz Rostova.





1943. - U Teheranu, u Drugom svjetskom ratu, na prvom zajedničkom sastanku, sovjetski lider Josif Staljin, predsjednik SAD Franklin D. Roosevelt i britanski premijer Winston Churchill razmatrali otvaranje drugog fronta u Evropi, operacije na istočnom frontu, poslijeratno uređenje Evrope i pitanje Jugoslavije. Dogovoreno je da se Jugoslavija obnovi "u potpunom teritorijalnom integritetu i nezavisnosti, s tim što će pitanje njenih zapadnih granica biti riješeno poslije rata".





1954. - Američki književnik Ernest Hemingway je dobio Nobelovu nagradu za književnost. Proslavio se svojim romanima i kratkim pričama: 'Zbogom oružje', 'Za kim zvono zvoni', 'Snjegovi Kilimandžara,' 'Starac i more'.





1960. - Mauritanija je postala nezavisna islamska republika.





1964. - Lansiran je Mariner 4, prva uspješna misija na Mars.





1975. - Postavljeni su posljednji metri pruge Beograd - Bar. Više od sto godina ona je bila u strateškom, ekonomskom i graditeljskom programu Srbije i Crne Gore, ali je gradnja počela 1952, a radovi su intenzivirani tek 1968. Više od 27 odsto pruge prolazi kroz tunele i ide preko vijadukata i mostova. Pruga koja ima 254 tunela i 234 mosta većim dijelom (301 kilometar) prolazi kroz Srbiju, a 175 kilometara kroz Crnu Goru.





1975. - Fretilin (Revolucionarni front za nezavisnost Istočnog Timora) proglasio je nezavisnost od Indonezije i osnivanje Demokratske republike Istočni Timor.





1994. - Građani Norveške su glasovanjem na referendumu odbili priključenje Europskoj uniji.





2000. - Holandski parlament legalizovao eutanaziju, a Holandija je tako postala prva zemlja na svijetu u kojoj ubistvo zbog milosrđa nije protivzakonito.





2010. - Listovi The New York Times, The Guardian, Le Monde, Der Spiegel i El País objavili su na svojim internet sajtovima hiljade povjerljivih dokumenata američkih tajnih službi, pisanih izrazito "nediplomatskim jezikom" iz kojih se vide stavovi Washingtona o brojnim svjetskim liderima, što je izazvalo oštru reakciju Bijele kuće i Pentagona i burne reakcije širom svijeta. Tekstovi su preneti sa Internet sajta Wikileaks, čiji je osnivač australijski državljanin Julian Assange.