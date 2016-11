SARAJEVO, 28. nov.2016









U Bosni jutros je bilo oblačno vrijeme sa slabom kišom, a u višim područjima i sa slabim snijegom. U Hercegovini je umjereno oblačno.





Količine padavina u protekla 24 sata: Prijedor 7 milimetara, Gradačac i Mrkonjić- Grad 6, Banja Luka, Doboj, Srebrenica i Tuzla 5, Bosanski Novi, Han-Pijesak, Trebinje i Zvornik 4, Bijeljina, Bjelašnica, Ivan-sedlo, Jajce i Sanski Most 3, Bihać, Bosanska Gradiška, Bugojno i Goražde 2, Bileća, Drvar, Foča, Rudo, Sarajevo i Zenica 1.





Temperature zraka u 07.00 sati: Bjelašnica -7 stepeni, Kupres -1, Goražde, Ivan-sedlo i Sokolac 0, Bihać, Bugojno i Sarajevo 3, Drvar, Gradačac, Jajce, Sanski Most, Srebrenica, Stolac, Tuzla i Zenica 4, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Livno, Prijedor i Zvornik 5, Trebinje i Čapljina 7, Neum 10 i Mostar 12.





Atmosferski pritisak je u Sarajevu iznosio 942 milibara, u normali je i sporo opada.





U Bosni danas će preovladavati pretežno oblačno vrijeme, uz djelimično razvedravanje tokom dana. U jutarnjim satima i dio prijepodneva, u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne bit će sa slabom kišom ili slabim snijegom.





U Hercegovini bit će malo do umjereno oblačno vrijeme. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini, umjerena do jaka, bura. U večernjim satima u Hercegovini i na jugozapadu Bosne su mogući i olujni udari vjetra. Temperature zraka tokom dana, u Bosni od -1 do 5, a u Hercegovini od 7 do 13 stepeni.