SARAJEVO, 24. nov.2016









U Hercegovini i na zapadu Bosne danas će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme.





U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, uz postepeno naoblačenje prema kraju dana i u večernjim satima. Po kotlinama Bosne sa maglom i sumaglicom. Vjetar, slab, uglavnom južni i jugoistočni. Dnevne temperature od 13 do 19 stepeni.





U petak, 25. novembra, bit će pretežno oblačno s kišom u većini područja. Padavine se očekuju poslijepodne i u večernjim satima. U Posavini i na sjeveroistoku Bosne, uglavnom, bez padavina. Jutarnje temperature od 3 do 9, na jugu od 10 do 14, a dnevne od 11 do 17 stepeni.





U subota, 26. novembra, bit će pretežno oblačno s kišom. Na sjeveroistoku Bosne i u Posavini, uglavnom, bez padavina. Intenzivnije padavine u Hercegovini i jugozapadu Bosne. U drugom dijelu dana padavine u postepenom prestanku. Jutarnje temperature od 4 do 10, na jugu od 9 do 13, a dnevne od 10 do 16 stepeni.





U nedjelju, 27. novembra, bit će umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša se očekuje u Hercegovini. U večernjim satima padavine su moguće u dijelovima centralne i istočne Bosne. Jutarnje temperature od 4 do 10, na jugu od 10 do 14, a dnevne od 9 do 14, na jugu do 16 stepeni.





U ponedjeljak, 28. novembra, bit će pretežno oblačno. U Bosni je moguća slaba kiša, u jutarnjim satima i dio prijepodneva, a u područjima iznad 600 m slab snijeg. Poslije podneprestanak padavine i postepeno razvedravanje. U Hercegovini prijepodne oblačno, a poslijepodne razvedravanje. Temperature zraka u Bosni od -2 do 5, a u Hercegovini od 7 do 13 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.