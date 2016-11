DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN









1642. - Otkrivena je Tasmanija, zemlja iz bajke, puna čudnih životinja i još čudnijih legendi. Čuveni moreplovac i istraživač Abel Tasman dotakao je njene obale i prozvao je Van Diemen's Land. Čovjek koji je prvi oplovio Australiju i dokazao da nije povezana s Atlantidom na istom je putovanju došao do Novog Zelanda i Tonge.





1883. - Rođen je Jovan Jovanović Zmaj, književnik i veliki liričar romantizma. Dvije najpoznatije zbirke njegovih pjesama su Đulići i Đulići uveoci.





1859. - Objavljeno prvo izdanje knjige "Porijeklo vrsta" Charlesa Darwina (1809.- 1882.) koja će donijeti revoluciju u shvaćanju nastanka i evolucije organskog svijeta. Rezultat višedesetljenih istraživanja i putovanja Darwin je sažeo u teoriji evolucije, koja je odmah postala predmet žestokih napada kako vjerskih tako i znanstvenih krugova. Znanstvenici su u međuvremenu prešli na Darwinovu stranu, ali religioznih fanatika koji je javno spaljuju ima još uvijek.





1918. - Stjepan Radić izrekao u Hrvatskom saboru svoj najpoznatiji govor, zaključen rečenicom "Ne srljajte kao guske u maglu".





1941. - U Drugom svjetskom ratu počela je njemačka ofanziva na Užice. Odstupnicu glavnine partizanskih snaga branio je Radnički bataljon i u neravnopravnoj borbi, pet dana kasnije je na brdu Kadinjača, 14 km zapadno od Užica, poginulo 180 branilaca.





1957. - U Mexico City-ju umro je čuveni meksički slikar i komunistički aktivista Diego Rivera. Proslavio se monumentalnim muralima u javnim ustanovama u Meksiku (124 freske u palati Ministarstva prosvjete) i u SAD.





1963. - Ubijen je Lee Harvey Oswald, osoba koja je bila optužena za ubojstvo JFK-a. Jack Ruby, atentator, našao se na nerasvijetljen način u blizini Oswalda i izbušio ga s nekoliko metaka, neometan od Oswaldovih čuvara. Ruby je osuđen na smrt, no uspješno se žalio, ali se razbolio i umro kada je dobio novi datum suđenja.





1974. - Predsjednik SAD Gerald Ford i sovjetski lider Leonid Brežnjev postigli su u Vladivostoku privremeni sporazum o ograničenju ofanzivnog strateškog nuklearnog oružja.





1989. - Komunistička vlada Čehoslovačke podnosi ostavku pod pritiskom višednevnih masovnih demonstracija u Pragu.





1991. - Umro je Freddie Mercury (1946.- 1991.) britanski muzičar, pjevač legendarnog benda Queen. Imao je uspješnu i solo karijeru, napisao je tekstove za hitove: Bohemian Rhapsody, killer Queen, Somebody to Love, We are the Champions,... Mnogi ga smatraju jednim od najuspješnijih pjevača svih vremena.