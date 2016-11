BRUXELLES/STRASBOUR, 24. nov.2016









Evropska unija istražuje jesu li ruski tankeri prevezli u Siriju gorivo za vojne avione preko evropskih voda uprkos tome što to nije dopušteno, rekao je u srijedu jedan evropski izvor. Na pitanje je li to istina, izvor je rekao da EU "zna za to i poduzima korake", ali nije ulazio u pojedinosti.





Evropska uredba 1323/2014, usvojena prije dvije godine, zabranjuje slanje goriva za avione u Siriji preko evropskog teritorija, nezavisno o tome potiče li gorivo iz EU-a, prenosi Hina.