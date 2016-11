„Zajedno za čiste vode“: Čišćenje voda na novih pet lokacija

Podjeli na društvenim mrežama

Sarajevo, 22. Novembar (z.č)



Veliki ekološki projekt koji se već treću godinu održava pod geslom „Zajedno za čiste vode Bosne i Hercegovine“, nakon niza uspješnih akcija nastavlja sa čišćenjem voda na pet novih lokacija širom BiH: Boračko jezero, jezero Šićki kop, Ramsko jezero, Malo Plivsko jezero i dio korita rijeke Drine u Bijeljini.



U organizaciji kompanija Henkel, Bingo i Eko život održan je cijeli niz ekoloških akcija u saradnji s loklanim ronilačkim klubovima, a ove godine u projekat se uključio i ronilački klub Bosna koji će biti zadužen za provedbu čišćenja voda.



-Naša je želja ovim projektom ostvariti dugoročnu saradnju s našim partnerima u cilju podizanja svijesti o potrebi očuvanja čistoće naših rijeka, U dvije godine održali smo cijeli niz akcija i posjetili puno lokacija, ali to je samo početak. Zahvalni smo svim našim partnerima na odličnoj saradnji i svim našim kupcimakoji nas podržavaju već treću godinu zaredom – kazao je na današjoj prezentaciji projekta Admir Suljević, key account manager Henkela.



U projekat se mogu uključiti svi posjetioci trgovačkog centra Bingo koji do 31. decembra kupovinom Persil, Silan i Somat proizvoda pomažu akcijama čišćenja voda BiH.

-Kako već treću godinu zaredom sporovodimo ovu aktivnost, mogu izraziti naše zadovoljstvo i rezultatima od prethodnih godina. Cilj kampanje jeste podizanje svijesti o ekološki prihvatljivim proizvodima i poboljšanju kvalitete života kroz očuvanje okoliša – izjavila je Tatjana Paunoski, rukovodilac službe marketinga Binga.

-Kao i do sada Ekop život će preko svojih sevrisera obezbjediti da se otpad koji se izvadi iz naših voda zbrine na propisan način – kazala je Vedrana Biberović, projekt menadžer Eko život d.o.o.



Predsjednik ronilačkog kluba Bosna Hrvoje Gavrančić kazao je da su ronioci jako dobro upoznati sa stvarno situacijom koja se krije ispod površine naših voda uz napomenu da će njihovi ronioci na pomenute lokacije zaroniti na proljeće kada to dopuste vremenski uslovi.