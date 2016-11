Poslije Vučićevog obraćanja, generalni sekretar medijske organizacije SEEMO Oliver Vujović saopštio je prisutnima da će Vučić odgovarati samo na pitanja stranih novinara

Novinari Centra za istraživačko novinarstvo Crne Gore, Centra za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS), KRIK-a, BIRN-a i Magločistača iz Subotice, kao i još pojedine kolege. napustili su regionalni medijski skup u Beogradu, tokom govora predsjednika Vlade Srbije Aleksandra Vučića.





Direktor CINS-a ( Centra za istraživačko novinarstvo Srbije) Branko Čečen rekao je da se odlučio na taj protestni korak jer je Vučić propustio priliku da započne pravi dijalog sa medijima i sa novinarima, kao i njegovi saradnici koji su se još gore ponašali prema novinarskoj profesiji.





"Za mene bi bilo lično ponižavajuće da sjedim na ovoj konferenciji i da sa čovjekom koji je pokazao da mu ni malo nije stalo do slobode medija, razgovaram o slobodi medija. Još mi je manje stalo do toga da slušam od njega o kvalitetu medija i o kvalitetu novinarskog rada u ovoj zemlji. Niti je stručan za to niti je poslije svega što je radio u tom pogledu čovjek koji ima pravo da o tome govori", rekao je Čečen agenciji Beta.