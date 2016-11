SARAJEVO, 22. nov.2016









U Bosni i Hercegovini jutros je mjestimično vlažan kolovoz uz pojačanu frekvenciju vozila u gradskim centrima.





Magla smanjuje vidljivost u kotlinama i uz riječne tokove. Na dionicama koje prolaze kroz usjeke skreće se pažnja na učestale odrone zemlje ili kamenja. Savjetuje se maksimalno oprezna vožnja, prilagođena uslovima na putu.





Vozači se podsjećaju da je bez obzira na vremenske uslove posjedovanje zimske opreme zakonski obavezno.





Zbog radova na redovnom održavanju tunela Bijela Vlaka na autoputu A-1, večeras od 22.00 sata do sutra do 04.00 sata, doći će do izmjene režima saobraćaja na dionici A-1 Međugorje-Bijača. U vremenu od 22 do 01 sati saobraćaj će biti obustavljen u smjeru Međugorje-Bijača, dok će od 01 do 04 sata biti obustavljen saobraćaj u smjeru Bijača-Međugorje.





Zbog minerskih ili deminerskih radova, tokom dana dolazi do povremenih obustava saobraćaja na magistralnim putevima: M-19.3 Rogatica-Ustiprača (09-10 i 14-17 sati), M-6 Stolac-Ljubinje (07-16 sati), M-4 Teslić-Kotor Varoš(08-16 sati), M-18 Tuzla-Ugljevik (Banj Brdo, 08-16 sati) i M-16 Banja Luka-Jajce (HE Bočac, 14-14.30 sati).





Na mjestima izvođenja sanacionih radova, saobraća se sporije uz obavezno poštivanje privremeno postavljene saobraćajne signalizacije. Izdvajaju se magistralni putevi: M-16 Banja Luka-Jajce, M-16.2 Prozor-Jablanica i M-18 Tuzla-Priboj.





Zbog radova na području Hrvatske vozače upozorava se na svakodnevne gužve i duža zadržavanja na graničnim prijelazima Bosanski Brod-Slavonski Brod i Orašje-Županja. Preporučujemo korištenje drugih graničnih prijelaza, gdje trenutna zadržavanja nisu duža od 30 minuta, saopćeno je iz BIHAMK-a.