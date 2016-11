SARAJEVO, 21. nov.2016









Ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak razgovarao je danas u Sarajevu s potpredsjednikom Vlade i ministrom vanjskih i evropskih poslova Slovačke Republike Miroslavom Lajčákom o bilateralnim odnosima te o procesu evropskih integracija BiH.





Lajčák je nakon sastanka izjavio novinarima da se jasno vide dvije tendencije. Jedna je pozitivna i vezana je za evropski put i evropske ambicije.





- Imamo dogovor o mehanizmu koordinacije, dogovor o adaptaciji Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, imaju neki konkretni koraci vezani za agendu reformi. Vidjeli ste da je EU reagovala na to adekvatno - kazao je Lajčák.





Podsjetio je da je BiH podnijela aplikaciju u februaru, a u septembru je Vijeće zatražilo od Evropske komisije da pošalje upitnik.





- To je jedan veliki korak, ozbiljan posao da se to ispuni, ali pokazuje se da ako BiH radi svoj dio posla, Evropska unija je apsolutno spremna da uradi svoj - istaknuo je Lajčák.





S druge strane, upoziro je, vidi se i druga tendencija „koja je negativna, koja je čak zabrinjavajuća“.





- To je govor mržnje, to je rast tenzija, napetosti, to je atmosfera za koju čak čujem da je nije bilo od rata, da se ljudi plaše za budućnost. Ima tu niz konfrontacija, incidenata...- kazao je Lajčák.





Istaknuo je da zato želi da iskoriti ove sastanke s političkim liderima, da čuje njhove i da im prenese svoje stavove.





- To što želim da kažem vrlo jasno kao poruku i političarima i građanima u BiH, da od te dvije tendencije treba da izaberete ovu pozitinu, evropsku i da odbacite ovu koja je vezana za konfrontacije, jer to nikuda ne vodi - poručio je Lajčák, ističući da je evropska perspektiva nabolja perspektiva koju može BiH da dobije.





Ministar vanjskih poslova BiH Igor Cradak je kazao da će BiH raditi svom snagom i želi da dobije zvaničan status kandidata do kraja iduće godine.





Naveo je da će 9. decembra stići katalog pitanja ili upitnik, koji će donijeti komesar Johanes Han.





- Nadam se da ćemo nakon toga, u narednih šest mjeseci, pokazati svu odlučnost i svu opredijeljenost BiH, RS-a, Federacije BiH, svih nivoa vlasti ispod toga, da ide ovim putem punom snagom i da dođe do dobrih rezultata i u reformama koje su započete i u sljedećim stepenicama kad je u pitanju proces pridruživanja - kazao je ministar Crnadak.