SARAJEVO, 18. nov.2016









Upitnik je naredna, veoma zahtjevna faza na putu evropskih integracija BiH koja će biti izuzetno važna i za Evropsku uniju i za BiH, jer ćemo kroz odgovore na više hiljada pitanja koja ćemo dobiti u upitniku i sami napraviti jedan detaljan, analitičan snimak stanja u svim ključnim oblastima u BiH: u sferi politike, ekonomije, društvenih djelatnosti, obrazovanja, pravosudnog sistema... Dakle svih segmenata života i rada u BiH.





Ovo je u intervjuu za Fenu izjavio predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić, u povodu predstojeće predaje upitnika Evropske komisije. Naime, evropski komesar za susjedsku politiku i proširenje Johannes Hahn će 9. decembra predati predsjedavajućem Zvizdiću upitnik s više od 3.000 pitanja. Upitnik Evropske komisije za pripremu mišljenja o zahtjevu za članstvo je analitički instrument politike proširenja EU koji Evropska komisija koristi da bi ocijenila spremnost države koja je podnijela zahtjev za članstvo da stekne status kandidata i otvori pregovore o pristupanju s EU, o čemu najzad odlučuje Vijeće EU i Evropsko vijeće.





Zvizdić kaže da će odgovori na ta pitanja dati i odgovor na nivo kvalitete koordinacije u BiH, "odnosno činjenice da ćemo svaki put na više hiljada pitanja morati prezentirati odgovor koji će morati biti baziran na usaglašenom stavu, odnosno BiH će morati odgovarati jednim glasom da bi nas Evropska komisija, odnosno Evropska unija tretirala i prihvatila kao kredibilnog partnera u toj fazi evropskih integracija".





- Otimist sam u smislu kapacitiranosti i nivoa potrebnih znanja i vještina koje trebaju posjedovati institucije, odnosno oni pojedinci unutar institucija koji će raditi konkretno na svakom od pitanja. Ustvari, to se pitanje može posmatrati s dva aspekta. S jedne strane je činjenica da je usvojen mehanizam koordinacije, da smo u četvrtak svjedočili formiranju i konstituiranju Kolegija za evropske integracije, da su možda prvi put u zadnjih dvadeset godina jednom takvom sastanku prisustvovali premijeri svih nivoa vlasti, što govori zaista o potpunoj opredijeljenosti svih nivoa vlasti u BiH kada govorimo o evropskim integracijama. Činjenica da u tijelima mehanizma koordinacije i ministarstvima radi veliki broj stručnih ljudi s dugogodišnjim iskustvom u radu u pojedinim oblastima koji sasvim analitički i stručno mogu pristupiti svakom od pitanja daje optimizam da ćemo u predviđenim rokovima odgovoriti na sva ova pitanja. S druge strane činjenica je da cijeli proces mora biti jako dobro vođen, jako koordiniran i organiziran, te naravno, moramo pojačati one kapacitete koje moraju imati naše institucije zbog specifičnosti ove faze procesa evropskih integracija - rekao je Zvizdić.





Kao primjer je naveo da samo u procesu prevođenja potrebnih odgovora i zakona govorimo o više desetaka hiljada različitih akata i zakona koji moraju biti prevedeni na engleski jezik.





- U tom smislu naše institucije moraju biti dodatno institucionalno i kadrovski ojačane. Ali, na bazi vrlo jasne opredijeljenosti za evropske integracije i na bazi činjenice da su ti procesi pripreme odgovora na upitnik do sada išli u pozitivnom smjeru, možemo iskazati jednu dozu optimizma - smatra predsjedavajući.





Upitan gdje vidi moguće poteškoće u ovom procesu, Zvizdić ističe da je teško sada unaprijed projicirati probleme.





- Mi smo nekada skloni da unaprijed prejudiciramo probleme kojih možda neće biti. Odgovoriti na više od 3.000 pitanja koja suštinski, duboko sadržajno zadiru u svaki od sektora u BiH samo po sebi je vrlo kompleksan i zahtjevan posao. Unutar naše ustavno-političke kompleksnosti, jasno je da će se u takvom procesu sigurno naići na određena pitanja i faze u pripremi odgovora koja će biti problematiča i koje će zahtijevati dodatni angažman institucija te rukovodilaca institucija. Tako da, imajući u vidu spremnost i razumijevanje procesa evropskih integracija koju imaju ministri i svi koji će rukovoditi procesima, koji su na čelu institucija, mislim da ćemo takva uska grla otklanjati na način da unutar predviđenog roka, koji će vjerovatno biti oko šest mjeseci, uspijemo odgovoriti na postavljena pitanja - rekao je Zvizdić.





Imajući u vidu praksu sa zemljama u regionu, predsjedavajući Vijeća ministara navodi da poslije dostavljanja odgovora Evropska komisija ima pravo da pripremi set dodatnih pitanja, pogotovo ako neka bazna i osnovna pitanja nisu dovoljno obrađena ili da oni smatraju da na njih nisu dati adekvatni odgovori. Obično se radi o setu s nekoliko stotina dodatnih koja malo jasnije definiraju ona pitanja koja su postavljena unutar baznog upitnika.